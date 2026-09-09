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Запалио шефов ауто па му послао снимак

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09.09.2026 11:18

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Мушкарац запалио аутомобил шефу. Послао му снимак
Фото: Facebook/Infovodice

Завршена је криминалистичка обрада над 44-годишњем мушкарцем за којег се сумњичи да је запалио аутомобил.

Мете су били 33-годишњи држављанин Босне и Херцеговине и 67-годишњи држављанин Пољске.

Сумња се да је четрдесетчетворогодишњи мушкарац у недјељу запалио аутомобил који је користио на паркингу у Водицама због нерјешених имовинско-правних односа. Возило је било у власништву тридесеттрогодишњака, односно одговорног лица занатске радње у којој је осумњичени запослен.

Возило је потпуно изгорјело

Према наводима полиције, он је полио унутрашњост аутомобила запаљивом течношћу, а затим га запалио упаљачем. Кривична истрага је такође утврдила да је цијели инцидент снимио мобилним телефоном. Снимак је потом послао 33-годишњем власнику аутомобила путем мобилне апликације и преко пријатеља.

Возило је потпуно изгорјело у пожару, док је суседни паркирани аутомобил, у власништву 67-годишњег пољског држављанина, претрпио материјалну штету.

Након завршене криминалистичке истраге, 44-годишњак је предат притворском надзорнику Полицијске управе Шибенско-книнске, а против њега је поднета кривична пријава надлежном Општинском државном тужилаштву у Шибенику.

(индекс)

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Тагови :

Аутомобил

запалио се аутомобил

Хрватска

снимак

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