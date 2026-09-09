Запалио шефов ауто па му послао снимак

Аутор:АТВ редакција
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Завршена је криминалистичка обрада над 44-годишњем мушкарцем за којег се сумњичи да је запалио аутомобил.
Мете су били 33-годишњи држављанин Босне и Херцеговине и 67-годишњи држављанин Пољске.
Сумња се да је четрдесетчетворогодишњи мушкарац у недјељу запалио аутомобил који је користио на паркингу у Водицама због нерјешених имовинско-правних односа. Возило је било у власништву тридесеттрогодишњака, односно одговорног лица занатске радње у којој је осумњичени запослен.
Према наводима полиције, он је полио унутрашњост аутомобила запаљивом течношћу, а затим га запалио упаљачем. Кривична истрага је такође утврдила да је цијели инцидент снимио мобилним телефоном. Снимак је потом послао 33-годишњем власнику аутомобила путем мобилне апликације и преко пријатеља.
Возило је потпуно изгорјело у пожару, док је суседни паркирани аутомобил, у власништву 67-годишњег пољског држављанина, претрпио материјалну штету.
Након завршене криминалистичке истраге, 44-годишњак је предат притворском надзорнику Полицијске управе Шибенско-книнске, а против њега је поднета кривична пријава надлежном Општинском државном тужилаштву у Шибенику.
(индекс)
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