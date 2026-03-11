Објављен језив снимак, шест мртвих: Мушкарац се полио бензином и запалио у градском аутобусу

Аутор:АТВ
Шест особа је погинуло, а најмање четири су повријеђене када се запалио аутобус јавног превоза у западној Швицарској, саопштила је полиција у уторак навече.
Три повријеђене особе су у критичном стању, саопштила је полиција кантона Фриборг.
Током акције спасавања повријеђен је и један болничар.
Инцидент се догодио у мјесту Керзерс, западно од главног града Берна.
Швајцарске новине Blick цитирале су свједока који је рекао да се у аутобусу један мушкарац полио бензином и запалио. Полиција је саопштила да је пожар изазван људским дјеловањем.
Ватрогасци су угасили пожар, али аутобус је потпуно уништен. Снимке које круже друштвеним мрежама приказују возило потпуно захваћено пламеном и густи дим.
Аутобус припада компанији ПостАуто, која углавном обавља редовне линије у руралним подручјима.
