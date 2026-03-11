Logo
Објављен језив снимак, шест мртвих: Мушкарац се полио бензином и запалио у градском аутобусу

Аутор:

АТВ

11.03.2026

08:04

Коментари:

0
Фото: X

Шест особа је погинуло, а најмање четири су повријеђене када се запалио аутобус јавног превоза у западној Швицарској, саопштила је полиција у уторак навече.

Три повријеђене особе су у критичном стању, саопштила је полиција кантона Фриборг.

Током акције спасавања повријеђен је и један болничар.

Најновија вијест

Свијет

Трагедија у Швајцарској! Самоубица усмртио 6 особа!

Инцидент се догодио у мјесту Керзерс, западно од главног града Берна.

Огласила се полиција

Швајцарске новине Blick цитирале су свједока који је рекао да се у аутобусу један мушкарац полио бензином и запалио. Полиција је саопштила да је пожар изазван људским дјеловањем.

Ватрогасци су угасили пожар, али аутобус је потпуно уништен. Снимке које круже друштвеним мрежама приказују возило потпуно захваћено пламеном и густи дим.

Аутобус припада компанији ПостАуто, која углавном обавља редовне линије у руралним подручјима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

