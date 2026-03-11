Разговарали Трамп и Путин: Разматра се ублажавање санкција руској нафти

11.03.2026
06:55
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп (Donald Trump) и његов руски колега Владимир Путин јуче су разговарали о рату у Ирану и могућностима за мир у Украјини, свега неколико сати након што је шеф Кремља упозорио да глобална енергетска криза пријети свјетској економији.
Сукоб је довео до највећег скока цијена нафте још од руске операције у Украјини 2022. године, иако је већи дио тог раста у понедјељак поништен данас, док су азијске и европске берзе забиљежиле опоравак.
Кремљ је саопштио да је Трамп позвао Путина те да су, у свом првом телефонском разговору ове године, разговарали о руским приједлозима за брзо окончање сукоба у Ирану, војној ситуацији у Украјини, као и о утицају дешавања у Венецуели на глобално тржиште нафте, преноси Ројтерс (Reuters).
– Имао сам веома добар разговор са предсједником Путином – рекао је Трамп на конференцији за новинаре у свом голф клубу на Флориди, додајући да Путин жели да буде од помоћи када је ријеч о Ирану.
– Рекао сам: „Могли бисте бити од веће помоћи тако што бисте окончали рат између Украјине и Русије. То би било корисније.“
Путин је раније изјавио да је америчко-израелски рат против Ирана изазвао глобалну енергетску кризу те упозорио да би производња нафте, која зависи од транспорта кроз Хормушки мореуз код иранске обале, ускоро могла бити заустављена.
Руски предсједник је нагласио и да је Русија, као други највећи извозник нафте у свијету и држава с највећим резервама природног гаса, спремна поново сарађивати са европским купцима уколико они буду жељели повратак дугорочној сарадњи.
Администрација Доналда Трампа разматра могућност смањења нафтних санкција Русији, изјавила су три извора Ројтерса упозната с тим плановима.
Према њиховим ријечима, разговори би могли укључивати широко ублажавање санкција, али и циљане опције које би појединим државама, попут Индије, омогућиле куповину руске нафте без страха од америчких казни, укључујући царине.
Такав потез имао би за циљ повећање свјетских залиха нафте након поремећаја у испорукама са Блиског истока, али би истовремено могао закомпликовати напоре Сједињених Америчких Држава да Русији ограниче приходе за рат у Украјини.
– Такође укидамо одређене санкције повезане са нафтом како бисмо снизили цијене. Имамо санкције према неким земљама. Укинућемо те санкције док се ово не среди – рекао је Трамп новинарима, не наводећи о којим државама је ријеч.
– А онда, ко зна, можда их више нећемо морати ни враћати; биће толико мира. Али када за то дође вријеме, америчка морнарица и њени партнери пратиће танкере кроз мореуз ако буде потребно.
Прошле седмице Сједињене Америчке Државе дозволиле су Индији да привремено купује руску сирову нафту која се већ налазила на танкерима на мору, како би јој помогле да се избори са смањеним испорукама са Блиског истока.
Министар финансија Скот Бесент (Scott Bessent) изјавио је у петак да би Сједињене Америчке Државе могле ослободити додатне количине руске нафте од санкција. Специјални изасланик руског предсједника за инвестиције Кирил Дмитријев (Kirill Dmitriev) рекао је у суботу да о томе разговара са Вашингтоном.
Кремљ је у уторак саопштио да идеја о укидању нафтних санкција није детаљно разматрана са Вашингтоном, али да и Путин и Трамп разумију утицај санкција на свјетску економију.
