Трампу запријећено: Пази на себе да не будеш елиминисан

Високи ирански безбједносни званичник у уторак је директно запријетио америчком предсједнику Доналду Трампу, док се америчко-израелски рат против техеранског режима наставља.
Али Ларијани, секретар иранског Врховног савјета за националну безбједност, упозорио је Трампа: "Иран, нација која воли Ашуру, не боји се ваших папирнатих пријетњи. Чак ни они већи од вас не би могли елиминисати иранску нацију. Пазите на себе - да не будете елиминисани!".
Реаговао је након што је Трамп рекао да ће напасти Иран ако блокира Хормушки мореуз, кључну енергетску тачку у Заливу.
"Ако Иран учини било шта што зауставља проток нафте унутар Хормушког мореуза, Сједињене Америчке Државе ће их погодити двадесет пута јаче него што су их до сада погодиле", написао је амерички предсједник на Трут Сошал мрежи.
Ларијани је бивши револуционарни гардиста и један од најутицајнијих политичара унутар иранског режима, који је именовао новог врховног вођу након што је бивши владар ајатолах Али Хамнеи убијен у ваздушном нападу.
У својој објави, Трамп је додао: "Осим тога, уништићемо лако уништиве мете које ће Ирану учинити практично немогућим да се икада поново изгради као нација - Смрт, ватра и бијес ће владати над њима - Али надам се и молим се да се то не догоди!".
Америчко-израелски рат против Ирана подигао је цијене нафте широм свијета, иако су се смириле након што је Трамп у понедјељак сигнализирао могући крај сукоба, наводи "Политико", а преноси портал "Независне".
