Песков: Територијално питање није једини проблем у Украјини

Извор:

СРНА

10.03.2026

15:47

Песков: Територијално питање није једини проблем у Украјини
Фото: Танјуг/АП

Територијално питање је једно од главних питања које треба ријешити у оквиру украјинског мировног процеса, али многа друга питања захтијевају пажњу, навео је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.

"Не, није тачно да је територијално питање једина препрека у мировном процесу", рекао је Песков новинарима.

Policija Britanija

Свијет

Хорор код приватног клуба: Жена пронађена мртва у ријеци

Он је додао да то питање остаје међу главним, али да постоји и "много других нијанси" око којих Москва и Кијев треба да се усагласе.

Дмитриј Песков

Kremlj

Украјина

