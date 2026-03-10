Песков: Територијално питање није једини проблем у Украјини

Извор:
СРНА
10.03.2026
15:47
Територијално питање је једно од главних питања које треба ријешити у оквиру украјинског мировног процеса, али многа друга питања захтијевају пажњу, навео је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
"Не, није тачно да је територијално питање једина препрека у мировном процесу", рекао је Песков новинарима.
Он је додао да то питање остаје међу главним, али да постоји и "много других нијанси" око којих Москва и Кијев треба да се усагласе.
