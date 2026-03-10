Шведски параолимпијац задржан у болници након језивог пада

Аутор:АТВ
10.03.2026
16:56
Шведски параолимпијски скијаш Аарон Линдстром остаће у болници најмање два дана након тешког пада на Зимским параолимпијским играма у Милану и Кортини.
Како је саопштио Шведски параолимпијски комитет, Линдстром ће остати под љекарским надзором пошто је задобио тежак потрес мозга и лакши колапс плућа. Комитет је на друштвеним мрежама објавио фотографију скијаша из болнице, на којој је насмијан у друштву родитеља.
Република Српска
Једна од главних шведских узданица за медаљу доживио је пад током скока у трци супервелеслалома у категорији стојећих такмичара. Линдстром је у ваздуху изгубио равнотежу, заротирао се у страну и потом снажно пао на стазу.
Трка је након несреће била прекинута неколико минута док је медицински тим пружао помоћ на месту инцидента.
Скијаш је потом изнијет са стазе на носилима и одмах превезен у болницу.
Линдстром (25) је два дана раније заузео четврто место у спусту у истој категорији, преноси Курир.
