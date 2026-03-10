Logo
Large banner

Шведски параолимпијац задржан у болници након језивог пада

Аутор:

АТВ

10.03.2026

16:56

Коментари:

0
Шведски параолимпијац задржан у болници након језивог пада
Фото: Unsplash

Шведски параолимпијски скијаш Аарон Линдстром остаће у болници најмање два дана након тешког пада на Зимским параолимпијским играма у Милану и Кортини.

Како је саопштио Шведски параолимпијски комитет, Линдстром ће остати под љекарским надзором пошто је задобио тежак потрес мозга и лакши колапс плућа. Комитет је на друштвеним мрежама објавио фотографију скијаша из болнице, на којој је насмијан у друштву родитеља.

Састанак бијељинске Привредне коморе

Република Српска

Састанак бијељинске Привредне коморе са привредницима, присуствују Минић и Додик

Једна од главних шведских узданица за медаљу доживио је пад током скока у трци супервелеслалома у категорији стојећих такмичара. Линдстром је у ваздуху изгубио равнотежу, заротирао се у страну и потом снажно пао на стазу.

Трка је након несреће била прекинута неколико минута док је медицински тим пружао помоћ на месту инцидента.

Скијаш је потом изнијет са стазе на носилима и одмах превезен у болницу.

Линдстром (25) је два дана раније заузео четврто место у спусту у истој категорији, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

paraolimpijac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак бијељинске Привредне коморе са привредницима

Република Српска

Састанак бијељинске Привредне коморе са привредницима, присуствују Минић и Додик

49 мин

0
Незгода у лифту

Свијет

Мушкарац хтио да изађе из лифта, па једва преживио (ВИДЕО)

51 мин

0
Рускиња

Занимљивости

Хит снимак: Рускиња објаснила зашто су српски мушкарци бољи од руских

58 мин

0
Завјесе радијатор дневни боравак

Савјети

Стручњаци савјетују: Данас у 17:55 навуците завјесе и спустите ролетне

1 ч

0

Више из рубрике

Линдзи Вон

Остали спортови

Храброст и воља које немају границе: Ни мјесец дана од језивог пада, Линдзи Вон већ тренира

6 ч

0
Преминуо легендарни капитен Партизана

Остали спортови

Преминуо легендарни капитен Партизана

19 ч

0
Драма на аеродрому: Чувени тренер доживио инфаркт и умро

Остали спортови

Драма на аеродрому: Чувени тренер доживио инфаркт и умро

1 д

0
Раул Гонзалес нови тренер Партизана

Остали спортови

Раул Гонзалес нови тренер Партизана

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

44

Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

17

42

Да ли постоји љубав на први поглед?

17

37

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

17

29

Срби на КиМ забринути: Нови закон угрожава и право на лијечење

17

28

Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner