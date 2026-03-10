Мушкарац хтио да изађе из лифта, па једва преживио (ВИДЕО)

Аутор:АТВ
10.03.2026
16:53
Становник једне стамбене зграде у индијском граду Валсад доживио је драматичан тренутак када је за длаку избјегао тешку несрећу док се возио лифтом.
Језив тренутак је забиљежила надзорна камера у лифту, а снимак приказује колико је мало фалило да се инцидент заврши много озбиљније. Несрећа се догодила у згради Сабармати.
На снимку са надзорне камере види се како лифт изненада почиње да се креће нагоре великом брзином, иако су врата и даље била отворена. Управо у том тренутку мушкарац је већ покушавао да изађе из кабине.
Ријеч је о Ватсалу Панчалу, станару деветог спрата, који се лифтом спуштао до приземља. Када су се врата отворила и он закорачио једном ногом напоље, кабина је изненада кренула нагоре, стварајући опасан размак између спрата и лифта.
Панчал је у посљедњем тренутку успио да повуче ногу и извуче се из кабине, чиме је избјегао да остане заглављен или да буде озбиљно повријеђен. Ипак, током инцидента задобио је лакшу повреду главе, након што је ударио у горњи дио улаза у окно лифта, али је убрзо проглашен ван животне опасности.
Након инцидента одмах су позвани техничари који су извршили преглед лифта. Прелиминарни налази указали су на квар у погонском систему, због којег је лифт могао да се покрене чак и док су врата била отворена. Лифт је након догађаја искључен из употребе.
Надлежни су покренули додатне провјере свих лифтова у комплексу Сардар Хеигхтс, који укупно има 36 лифтова. Инсталирани су 2016. године, док су станари почели да се усељавају у станове 2019. године, саопштили су представници станарског удружења.
Овај стамбени комплекс састоји се од 18 зграда, а свака од њих има по један већи и један путнички лифт. У питању је комплекс са 14 спратова, који укључује пет кула са по 59 станова и још 13 кула са по 119 станова.
– Детаљан преглед и поправка свих лифтова биће спроведени у наредним данима. Тим техничара ускоро почиње рад – рекао је један од представника управе комплекса, преноси Блиц.
@mustsharenews The lift has since been taken out of service. #msnews #sgfyp #india ♬ original sound - MustShareNews
