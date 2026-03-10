Logo
Large banner

Јувентус спремио сраман уговор за Влаховића

Аутор:

АТВ

10.03.2026

16:31

Коментари:

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Fabio Ferrari

Јувентус је одлучио да Душану Влаховићу понуди краткорочан уговор са скоро упола мањом платом него што је гарантовао прошли уговор.

Према писањима италијанског фудбалског инсајдера Николе Скире, Влаховић ће добити уговор према ком ће зарађивати седам милиона годишње нето, док је према актуелном приходовао чак 12 милиона.

Јаков Јозиновић

Сцена

Јаков Јозиновић донио одлуку о концерту у Спенсу у Новом Саду

Јуве српском фудбалеру уз то нуди само краткорочан уговор, али дужина трајања и даље није позната.

Влаховић ове сезоне поново има доста проблема са повреде, српски фудбалер није уписао и даље ниједан минут од почетка ове календарске године, преноси "Б92".

Владимир Путин

Свијет

Путин: Под контролом Кијева свега 17 одсто територије ДНР

Већ неко вријеме Влаховић се налази на излазним вратима екипе из Торина, а овај уговор можда ће и натерати српског фудбалера, да послије четири године напусти црно-бијеле.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Dusan Vlahović

Juventus

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Миле Свилар голман Роме

Фудбал

Одбио да игра за Србију – ПСЖ га купује за 60 милиона евра?!

9 ч

0
Алонсо преузима Ливерпул?

Фудбал

Алонсо преузима Ливерпул?

10 ч

0
Бањалучанин побједом започео нову авантуру у Пољској: Вуковић на дебију за Виђев срушио Лех

Фудбал

Бањалучанин побједом започео нову авантуру у Пољској: Вуковић на дебију за Виђев срушио Лех

1 д

0
Срђан Благојевић, тренер Партизана

Фудбал

Партизан опет смијенио тренера: Срђан Благојевић умјесто Дамира Чакара

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

44

Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

17

42

Да ли постоји љубав на први поглед?

17

37

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

17

29

Срби на КиМ забринути: Нови закон угрожава и право на лијечење

17

28

Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner