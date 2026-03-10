Јувентус спремио сраман уговор за Влаховића

Аутор:АТВ
Јувентус је одлучио да Душану Влаховићу понуди краткорочан уговор са скоро упола мањом платом него што је гарантовао прошли уговор.
Према писањима италијанског фудбалског инсајдера Николе Скире, Влаховић ће добити уговор према ком ће зарађивати седам милиона годишње нето, док је према актуелном приходовао чак 12 милиона.
Јуве српском фудбалеру уз то нуди само краткорочан уговор, али дужина трајања и даље није позната.
Влаховић ове сезоне поново има доста проблема са повреде, српски фудбалер није уписао и даље ниједан минут од почетка ове календарске године, преноси "Б92".
Већ неко вријеме Влаховић се налази на излазним вратима екипе из Торина, а овај уговор можда ће и натерати српског фудбалера, да послије четири године напусти црно-бијеле.
