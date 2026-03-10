Logo
Large banner

Алонсо преузима Ливерпул?

Извор:

Б92

10.03.2026

07:10

Коментари:

0
Алонсо преузима Ливерпул?

Шушкало се у јануару, а сада су све гласније индиције да ће Ћаби Алонсо од лета да седне на клупу Ливерпула.

Шпански “ОКДиарио” јавља да су се Алонсо и Ливерпул договорили. Наводно је на столу трогодишњи уговор, али постоји сценарио који би могао читав посао да баци у воду.

То је освајање Лиге шампиона и у том случају би Арне Слот наставио да предводи Редсе. Не чека лак посао клуб са Енфилда, али није немогућ сценарио.

Алонсо је требао да буде Реалов дугогодишњи пројекат, пошто су јако дуго радили на његовом довођењу, али је све пукло послије пораза у Суперкупу од Барселоне и две стране су се растале.

Сада би шпански тренер могао да се врати у Ливепрул, али овога пута у улози тренера.

Подијели:

Тагови :

Ливерпул

Ћаби Алонсо

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Кошарка

Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

1 ч

0
Научници успјешно узгојили леблебије у мјесечевој прашини: Резултат је импресиван!

Наука и технологија

Научници успјешно узгојили леблебије у мјесечевој прашини: Резултат је импресиван!

1 ч

0
Вукановић оплео по Народном фронту: Немојте да исучем мач

Република Српска

Вукановић оплео по Народном фронту: Немојте да исучем мач

1 ч

4
Цијене нафте сатима у паду

Економија

Цијене нафте сатима у паду

1 ч

0

Више из рубрике

Бањалучанин побједом започео нову авантуру у Пољској: Вуковић на дебију за Виђев срушио Лех

Фудбал

Бањалучанин побједом започео нову авантуру у Пољској: Вуковић на дебију за Виђев срушио Лех

16 ч

0
Срђан Благојевић, тренер Партизана

Фудбал

Партизан опет смијенио тренера: Срђан Благојевић умјесто Дамира Чакара

20 ч

1
Тотални хаос у Бразилу: Хулк ударио ривала шаком у главу, општа туча без црвеног

Фудбал

Тотални хаос у Бразилу: Хулк ударио ривала шаком у главу, општа туча без црвеног

1 д

0
Динамо увјерљиво савладао Хајдук

Фудбал

Динамо увјерљиво савладао Хајдук

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

07

Американци објавили шта су користили и погодили у операцији против Ирана

08

05

Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

08

04

"Имам проблем, фрустрира ме": Ђоковић на српском открио шта га мучи, сад је све јасно

08

00

Трансформација Сораје многе шокира и дан данас: Некада размак између зуба, а данас милиони и обрве као гусјенице

07

51

Пјевачица трудна заробљена на Тајланду: Упали смо у финансијску рупицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner