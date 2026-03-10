Алонсо преузима Ливерпул?

Извор:
Б92
10.03.2026
07:10
Коментари:0
Шушкало се у јануару, а сада су све гласније индиције да ће Ћаби Алонсо од лета да седне на клупу Ливерпула.
Шпански “ОКДиарио” јавља да су се Алонсо и Ливерпул договорили. Наводно је на столу трогодишњи уговор, али постоји сценарио који би могао читав посао да баци у воду.
То је освајање Лиге шампиона и у том случају би Арне Слот наставио да предводи Редсе. Не чека лак посао клуб са Енфилда, али није немогућ сценарио.
Алонсо је требао да буде Реалов дугогодишњи пројекат, пошто су јако дуго радили на његовом довођењу, али је све пукло послије пораза у Суперкупу од Барселоне и две стране су се растале.
Сада би шпански тренер могао да се врати у Ливепрул, али овога пута у улози тренера.
