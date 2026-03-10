Logo
Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

Извор:

Танјуг

10.03.2026

08:05

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп упозорио је Иран да ће га Сједињене Америчке Државе "гађати 20 пута јаче него до сада", ако "учини било шта што би зауставило проток нафте унутар Ормуског мореуза".

- Поред тога, уништићемо лако уништиве мете које ће Ирану учинити практично немогућим да се икада поново изгради као нација. Смрт, ватра и бијес ће владати над њима, али се надам и молим да се то не догоди - рекао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Социјална истина.

Трамп је истакао да је то "поклон Сједињених Америчких Држава Кини и свим оним нацијама које интензивно користе Ормуски мореуз".

- Надам се да ће тај гест бити заиста цијењен - закључио је Трамп.

Коментари (0)
