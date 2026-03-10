Покренута нова истрага на Епстиновом имању због сумње да су тамо сакривена тијела жртава

10.03.2026
07:13
Истражитељи у Новом Мексику почели су у понедјељак претрагу бившег ранча Џефрија Епштајна, удаљеног имања гдје су покојни финансијер и његови сарадници оптужени за сексуално злостављање жена и дјевојчица.
Претрага долази након што је државни тужилац прошлог мјесеца поново отворио истрагу, подстакнут новим информацијама из докумената које је објавило Министарство правде САД, јавља Ројтерс .
Генерални тужилац Новог Мексика, Раул Торез, одлучио је прошлог мјесеца да поново отвори истрагу о наводним криминалним активностима на ранчу, који се налази око 50 километара јужно од главног града државе, Санта Феа.
Одлука је донијета након што су у јануару објављени нови судски документи, укључујући и тврдњу да је Епштајн наредио да се тијела двије стране дјевојчице сахране у брдовитом подручју у близини имања.
„Министарство правде Новог Мексика ће наставити да пружа благовремене јавне информације, пружа подршку жртвама и прати чињенице гдје год нас оне воде“, наводи се у званичном саопштењу.
Ројтерсов свједок у близини ранча у понедјељак је чуо лавеж паса и видео полицијско возило са налепницом „псећа шапа“ како напушта имање, што сугерише да су у потрагу били укључени пси трагачи. На лицу мјеста виђена су и возила државне полиције и локалне ватрогасне и спасилачке службе.
Претходна истрага против Епштајна у Новом Мексику је обустављена 2019. године на захтјев савезних власти, а потпуна истрага о наводним нападима које су починили Епштајн, његова сарадница Гислен Максвел и посјетиоци ранча никада није спроведена.
Прошлог мјесеца, Нови Мексико је постао прва америчка држава која је основала законодавну „комисију за истину“ задужену за истрагу могуће корупције у јавним службама која је омогућила Епштајну да тајно дјелује на ранчу 26 година, све до своје смрти 2019. године.
Имање је продато 2023. године тексашком бизнисмену Дону Хафинсу, који га је преименовао у Сан Рафаел Ранч. Министарство је саопштило да нови власници сарађују у истрази и да су одобрили приступ имању ради претреса.
