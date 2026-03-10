Logo
Large banner

Покренута нова истрага на Епстиновом имању због сумње да су тамо сакривена тијела жртава

10.03.2026

07:13

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Истражитељи у Новом Мексику почели су у понедјељак претрагу бившег ранча Џефрија Епштајна, удаљеног имања гдје су покојни финансијер и његови сарадници оптужени за сексуално злостављање жена и дјевојчица.

Претрага долази након што је државни тужилац прошлог мјесеца поново отворио истрагу, подстакнут новим информацијама из докумената које је објавило Министарство правде САД, јавља Ројтерс .

Нове информације покрећу истрагу

Генерални тужилац Новог Мексика, Раул Торез, одлучио је прошлог мјесеца да поново отвори истрагу о наводним криминалним активностима на ранчу, који се налази око 50 километара јужно од главног града државе, Санта Феа.

Одлука је донијета након што су у јануару објављени нови судски документи, укључујући и тврдњу да је Епштајн наредио да се тијела двије стране дјевојчице сахране у брдовитом подручју у близини имања.

Бил и Хилари Клинтон-27022026

Свијет

Објављени снимци саслушања Била и Хилари Клинтон о везама с Епстином

„Министарство правде Новог Мексика ће наставити да пружа благовремене јавне информације, пружа подршку жртвама и прати чињенице гдје год нас оне воде“, наводи се у званичном саопштењу.

Полиција и пси на имању

Ројтерсов свједок у близини ранча у понедјељак је чуо лавеж паса и видео полицијско возило са налепницом „псећа шапа“ како напушта имање, што сугерише да су у потрагу били укључени пси трагачи. На лицу мјеста виђена су и возила државне полиције и локалне ватрогасне и спасилачке службе.

Претходна истрага и нови власници

Претходна истрага против Епштајна у Новом Мексику је обустављена 2019. године на захтјев савезних власти, а потпуна истрага о наводним нападима које су починили Епштајн, његова сарадница Гислен Максвел и посјетиоци ранча никада није спроведена.

Џефри Епстајн

Свијет

Суд прелиминарно одобрио да се Епстиновим жртвама исплати 35 милиона долара

Прошлог мјесеца, Нови Мексико је постао прва америчка држава која је основала законодавну „комисију за истину“ задужену за истрагу могуће корупције у јавним службама која је омогућила Епштајну да тајно дјелује на ранчу 26 година, све до своје смрти 2019. године.

Имање је продато 2023. године тексашком бизнисмену Дону Хафинсу, који га је преименовао у Сан Рафаел Ранч. Министарство је саопштило да нови власници сарађују у истрази и да су одобрили приступ имању ради претреса.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстин

Епстајнови фајлови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зеленски и Епстин

Свијет

Захарова: Подаци о поступцима кијевског режима према дјеци превазишли би Епстајнов скандал

4 д

0
Принц Ендру

Свијет

Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

4 д

0
Министарство преломило: Ускоро нови документи о Епстину!

Свијет

Министарство преломило: Ускоро нови документи о Епстину!

4 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Бивши руски сенатор повезан са Епстином пронађен мртав

4 д

0

Више из рубрике

Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима

Свијет

Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима

1 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Филмско хапшење у Италији: Жена из БиХ се крила у каучу

9 ч

0
Нијемци у невјерици: Откривен досије Хусе Б., пријављен чак 147 пута!

Свијет

Нијемци у невјерици: Откривен досије Хусе Б., пријављен чак 147 пута!

9 ч

0
Дувала свјећице на торти, па умало остала без ока

Свијет

Дувала свјећице на торти, па умало остала без ока

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

07

Американци објавили шта су користили и погодили у операцији против Ирана

08

05

Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

08

04

"Имам проблем, фрустрира ме": Ђоковић на српском открио шта га мучи, сад је све јасно

08

00

Трансформација Сораје многе шокира и дан данас: Некада размак између зуба, а данас милиони и обрве као гусјенице

07

51

Пјевачица трудна заробљена на Тајланду: Упали смо у финансијску рупицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner