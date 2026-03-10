Огласили се из МУП-а Српске: Обавјештење за грађане Лакташа

Аутор:АТВ
10.03.2026
08:15
Коментари:0
На подручју Слатине данас ће бити одржана тактичка вјежба, а не постоји никаква опасност за пролазнике, те нема разлога за узнемиреност, наводе из МУП-а Републике Српске.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас 10.03.2026. године у времену од 09,00 до 15,00 часова на подручју насеља Слатина, град Лакташи, реaлизовати тактичка вјежба.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", наводе из МУП-а.
Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.
