Logo
Large banner

Огласили се из МУП-а Српске: Обавјештење за грађане Лакташа

Аутор:

АТВ

10.03.2026

08:15

Коментари:

0
Огласили се из МУП-а Српске: Обавјештење за грађане Лакташа

На подручју Слатине данас ће бити одржана тактичка вјежба, а не постоји никаква опасност за пролазнике, те нема разлога за узнемиреност, наводе из МУП-а Републике Српске.

"Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас 10.03.2026. године у времену од 09,00 до 15,00 часова на подручју насеља Слатина, град Лакташи, реaлизовати тактичка вјежба.

Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", наводе из МУП-а.

Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

vježba

Лакташи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Американци објавили шта су користили и погодили у операцији против Ирана

3 ч

0
Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

Свијет

Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

3 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Снажан земљотрес погодио Италију, осјетио се у више европских земаља

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Са овим знаковима је најтеже сарађивати

4 ч

0

Више из рубрике

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 19. колу ''петице''

15 ч

0
Влада Републике Српске

Друштво

Алиментација више не смије каснити: Утврђен закон о привременом издржавању дјеце

16 ч

1
Ruža cvijet

Друштво

Преминуо Немања Копривица

16 ч

0
Крсна слава црква православље

Друштво

Игуман објаснио зашто је пушење на слави велики гријех

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

48

Иранци имају "понуду" за Арапе и Европљане: "Ако ово ураде, могу кроз Хормуз!"

11

43

ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

11

33

Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

11

26

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

11

24

Храброст и воља које немају границе: Ни мјесец дана од језивог пада, Линдзи Вон већ тренира

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner