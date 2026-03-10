Logo
Са овим знаковима је најтеже сарађивати

10.03.2026

07:24

Хороскоп
Фото: pexels/Mikhail Nilov

Барем једном у каријери, сви смо имали шефа због којег смо се плашили посла. Односи на радном мјесту могу бити компликовани, али астрологија нуди забаван поглед на то зашто су неки људи једноставно тежи шефови од других.

Звијезде су неким знаковима дале особине које их, када се нађу у позицији моћи, могу лако претворити у праве шефове из пакла.

Дјевица

Шефица у знаку Дјевице је перфекциониста која све види. Њено оштро око тешко може да пропусти чак и најмању грешку, од двоструког прореда у документу до детаља који други не би ни примјетили. Иако тежи да све буде беспрекорно, овај стил вођења често се своди на исцрпљујућу контролу над сваким детаљем. Запослени осјећају као да неко стално стоји над њима, а креативност и независност брзо блиједе у други план под притиском сталних исправки.

Поред тога, Дјевице ријетко дају похвале. Добро обављен посао се за њих узима здраво за готово и не доживљава се као нешто што треба посебно истицати. Њихове критике, чак и када су добронамерне, могу бити толико директне и честе да убијају вољу људи. Радити за Дјевицу значи помирити се са чињеницом да ништа никада неће бити довољно добро, барем не у њиховим очима.

Јарац

Јарац ставља посао на прво мјесто. Амбициозан је, изузетно вриједан и потпуно фокусиран на циљеве компаније, а исто очекује и од свих око себе. Радно вријеме му је више приједлог него правило, а прековремени рад и рад викендом доживљава као нешто сасвим нормално. Равнотежа између посла и приватног живота је Јарцу често прилично стран концепт.

Такав фокус на резултате може га учинити хладним и дистанцираним. За њега су емоције и приватни проблеми његових запослених често само нешто што успорава рад. Иако може бити праведан и цијени способне људе, његов недостатак емпатије и стално високи захтјеви могу створити веома стресну и конкурентну атмосферу у којој је једино што је на крају важно - резултат.

Лав

Шеф Лав воли да буде у центру пажње. Он је звијезда приче, а његов тим је његова споредна екипа. Харизматичан је, инспиративан и великодушан када је добро расположен, али његова потреба за дивљењем може временом постати заморна. Када тим успије, често је то његова сопствена кривица, а када ствари крену по злу, кривица се некако пребацује на друге. Воли рефлекторе и нема проблем да присвоји добру идеју која није била његова.

Још један проблем је што тешко подноси критике. Свако довођење у питање његових одлука може се протумачити као лични напад или недостатак лојалности. Он очекује лојалност и признање, а они који не иду његовим путем лако падају у други план. Рад за Лава често значи стално балансирање између обављања посла и задовољавања његовог ега, што временом може бити исцрпљујуће за свакога ко не жели да буде само гледалац у његовој представи.

Наравно, сваки знак има своје снаге и слабости, а какав је неко вођа не зависи само од датума рођења. Међутим, ако препознајете свог шефа у овим описима, знајте да нисте сами - можда су звијезде мало умијешале у то. Срећом, уз добру стратегију и пуно стрпљења, можете преживети чак и најзахтевније шефове по хороскопском знаку.

(индекс)

