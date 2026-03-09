Само се окрену и оду: Ова три хороскопска знака лако одустају

Аутор:АТВ
09.03.2026
15:45
Коментари:0
Иако то не значи да су слабији, њихов одговор на изазове је често "бјекство", а не конфронтација. Ево о којим знаковима је ријеч.
Сви се понекад осјећамо обесхрабрено, али код неких људи реакција на стрес је повлачење или потпуно одустајање.
Астрологија нам може помоћи да разумијемо зашто одређени хороскопски знакови чешће бирају овакву реакцију – често је то резултат комбинације емотивне осјетљивости, страха од неуспјеха и мањка стрпљења.
Иако то не значи да су слабији, њихов одговор на изазове је често "бјекство", а не конфронтација, преноси Б92.
Рибе су изузетно емотивне и њихова осјећања могу бити толико снажна да их преплаве када ситуација постане захтјевна. Умјесто да се суоче са прблемом, Рибе се често повлаче у свој унутрашњи свијет или траже начин да побјегну од стварности.
Здравље
Када осјете да губе контролу, радије одустану него да се боре, што показује колико им подршка и њежно усмјеравање могу бити важни.
Ваге избјегавају сукобе и тешко подносе стрес, па им често недостаје одлучности у хаотичним или емотивно напорним ситуацијама.
Сваки избор им може изазвати сумњу и унутрашњу дилему, па умјесто да ризикују грешку, радије се повлаче. Јасна подршка и осјећај сигурности кључни су за њихову истрајност, јер без тога лако могу помислити: "Можда ово ипак није за мене".
Близанци су радознали и лако се одушеве новим искуствима, али исто тако брзо губе интересовање ако ствари не иду глатко.
Њихова снага је у флексибилности и прилагодљивости, али када наиђу на досаду или емотивни терет, бирају повлачење умјесто истрајности. То их може учинити непредвидивим, али им такође омогућава да брзо пронађу нова интересовања и мотивацију.
