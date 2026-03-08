Чим постане озбиљно – они се повлаче: Четири знака која тешко подносе обавезе

08.03.2026
18:35
Коментари:0
Нису сви људи исти када је ријеч о љубави.
Док једни брзо траже сигурност, планове и јасну дефиницију односа, други уживају у флерту, узбуђењу и осјећају слободе.
Такви појединци се често не вежу лако, не зато што не могу да воле, него зато што им је важније да се не осјећају спутано. Некима то дође као фаза, некима као начин живота, а партнери притом понекад остану збуњени јер је почетна хемија била јака, а наставак нејасан.
Према астролозима, неки хороскопски знакови имају изражену потребу за кретањем, новим доживљајима и промјеном. Они могу бити шармантни, привлачни и врло увјерљиви у тренутку, али кад се очекује озбиљнији корак, брзо се повлаче.
Близанци су мајстори комуникације и флерта. Брзо осјете енергију друге особе, знају да кажу тачно оно што звучи добро и лако стварају утисак блискости. У почетку везе често дјелују потпуно укључено: поруке лете, планови се нижу, а разговори иду до касно у ноћ. Али, чим осјете притисак, очекивања или рутину, могу почети да губе интерес.
Њихов проблем нису нужно емоције, него осјећај да све постаје предвидљиво. Близанци воле спонтана дружења и могућност да се ствари развијају без јасних оквира. Ако веза прерано добије озбиљан тон, они знају да се понашају као да им неко одузима ваздух.
Стрелчеви се тешко мире с идејом да нешто мора имати строга правила. Они желе слободу, простор и осјећај да могу дисати пуним плућима. У љубави су често директни, забавни и пуни ентузијазма, па се многи заљубе у њихову енергију. Али, када однос крене према озбиљнијем, Стрелчеви могу постати немирни и почети да траже излаз, чак и ако им је с том особом лијепо.
Њима је важан осјећај да веза није "терет", него додатак животу. Ако имају утисак да се од њих тражи превише објашњавања, договарања и прилагођавања, доживјеће то као ограничење. Стрелчеви често не остављају сломљена срца из злобе, него из потребе да остану вјерни себи.
Понекад једноставно нестану из односа чим им нешто постане преозбиљно, а другој страни остане питање гдје је нестала она почетна страст.
Водолије су често магнетски привлачне баш зато што дјелују другачије. Не иду по шаблону, не залијепе се одмах и знају да задрже дистанцу која код других изазива још већу жељу. У почетку везе могу бити врло занимљиви, духовити и присутни, али чим осјете да друга страна жели класичну романтичну динамику, почну да се повлаче.
Код Водолија је честа ситуација да ментална повезаност постоји, али емоционално везивање иде спорије. Они не воле осјећај да их неко "посједује", а озбиљна веза им понекад звучи као губитак слободе и идентитета.
Због тога могу оставити утисак хладноће или недоступности, иако заправо само траже однос у којем се не гуше. Ако партнер тражи сталну потврду и јасне декларације, Водолија се често удаљи.
Овнови су импулсивни, нарочито на почетку. Када им се неко свиди, прилазе отворено, страствено и без пуно тактике. То је дио њихове привлачности: уз њих је све брзо, јасно и узбудљиво. Међутим, исти тај темперамент зна да направи проблем кад дође вријеме за мирније фазе везе, компромис и свакодневну стабилност.
Овнови се лако запале, али се једнако лако могу и охладити ако осјете да однос постаје преспор, превише захтјеван или пун разговора о дефиницијама везе.
Не воле превише анализе и емоционалног натезања, па понекад нагло прекину и наставе даље. Друга страна тада остаје повријеђена, јер је на почетку добила утисак велике одлучности и снажних емоција, преноси Б92.
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму