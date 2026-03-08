Нова правила: Колико новца смијете пренијети преко границе БиХ?

Аутор:АТВ
08.03.2026
18:05
Коментари:1
Владе Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине донијеле су нове уредбе које регулишу физички пренос готовине преко границе.
Према новим правилима, на граничним прелазима могуће је унијети или изнијети до 10.000 евра без посебног одобрења. За износе веће од тог лимита потребно је претходно прибавити сагласност ентитетских министарстава финансија те обавезно пријавити новац царинским органима на граничним прелазима у Босни и Херцеговини. Регулатива је донесена у складу с препорукама организације Moneyval, наводи БХРТ.
Уредбе о физичком преносу готовине детаљно прописују услове и начин уношења и изношења новца, чекова, вриједносних папира и других преносивих инструмената плаћања. Без посебног одобрења преко граничних прелаза у Босни и Херцеговини могуће је пренијети износ до 10.000 евра.
„Изношење готовог новца и чекова у износу од 10.000 евра или више, односно противвриједности тог износа у другим валутама, резиденти могу вршити само уз претходно одобрење Министарства финансија Републике Српске. Осим готовине, предвиђено је да се обавеза пријаве примјењује и на инвестиционо злато“, саопштили су из Министарства финансија Републике Српске.
Пријава је обавезна и царинским службама на граничним прелазима у Босни и Херцеговини. Поступак подношења пријаве одвија се на посебном обрасцу.
„Пријава уноса или износа готовине, чекова или вриједносних папира подноси се на обрасцу за пријаву готовине који је могуће добити на свим међународним граничним прелазима од царинских службеника или преузети са интернет странице Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине. На полеђини обрасца налази се детаљно упутство за његово попуњавање“, појашњавају из Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Циљ нових правила је већа контрола кретања новца како би се спријечиле злоупотребе и друге незаконите активности, сматра економски аналитичар Александар Љубоја.
„С друге стране, то се може посматрати и као одређено ограничење личних слобода. Износи за које је потребно доказивати поријекло новца нису велики и појединачно не представљају значајан ризик, али збирно могу имати одређени утицај“, сматра Љубоја.
Нова регулатива усклађена је с препорукама Moneyvala и активностима из Акционог плана Босне и Херцеговине за борбу против прања новца и финансирања тероризма.
Из Владе Републике Српске наводе да је циљ доношења уредбе унапређење регулаторног оквира те усклађивање с међународним стандардима, посебно у подручју финансијске сигурности.
