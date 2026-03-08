Logo
Нова правила: Колико новца смијете пренијети преко границе БиХ?

Аутор:

АТВ

08.03.2026

18:05

Коментари:

1
Фото: АТВ

Владе Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине донијеле су нове уредбе које регулишу физички пренос готовине преко границе.

Према новим правилима, на граничним прелазима могуће је унијети или изнијети до 10.000 евра без посебног одобрења. За износе веће од тог лимита потребно је претходно прибавити сагласност ентитетских министарстава финансија те обавезно пријавити новац царинским органима на граничним прелазима у Босни и Херцеговини. Регулатива је донесена у складу с препорукама организације Moneyval, наводи БХРТ.

илу-граница-08122025

Друштво

Препознавање лица, АНПР, Дронови: Велике промјене на границама у БиХ

Уредбе о физичком преносу готовине детаљно прописују услове и начин уношења и изношења новца, чекова, вриједносних папира и других преносивих инструмената плаћања. Без посебног одобрења преко граничних прелаза у Босни и Херцеговини могуће је пренијети износ до 10.000 евра.

Обавезна пријава за веће износе

„Изношење готовог новца и чекова у износу од 10.000 евра или више, односно противвриједности тог износа у другим валутама, резиденти могу вршити само уз претходно одобрење Министарства финансија Републике Српске. Осим готовине, предвиђено је да се обавеза пријаве примјењује и на инвестиционо злато“, саопштили су из Министарства финансија Републике Српске.

илу-новац-14112025

Хроника

Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

Пријава је обавезна и царинским службама на граничним прелазима у Босни и Херцеговини. Поступак подношења пријаве одвија се на посебном обрасцу.

Како поднијети пријаву

„Пријава уноса или износа готовине, чекова или вриједносних папира подноси се на обрасцу за пријаву готовине који је могуће добити на свим међународним граничним прелазима од царинских службеника или преузети са интернет странице Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине. На полеђини обрасца налази се детаљно упутство за његово попуњавање“, појашњавају из Управе за индиректно опорезивање БиХ.

Циљ спречавање злоупотреба

Циљ нових правила је већа контрола кретања новца како би се спријечиле злоупотребе и друге незаконите активности, сматра економски аналитичар Александар Љубоја.

Hapšenje, lisice

Хроника

Начелник граничне полиције ухапшен у новој акцији УСКОК-а

„С друге стране, то се може посматрати и као одређено ограничење личних слобода. Износи за које је потребно доказивати поријекло новца нису велики и појединачно не представљају значајан ризик, али збирно могу имати одређени утицај“, сматра Љубоја.

Нова регулатива усклађена је с препорукама Moneyvala и активностима из Акционог плана Босне и Херцеговине за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Из Владе Републике Српске наводе да је циљ доношења уредбе унапређење регулаторног оквира те усклађивање с међународним стандардима, посебно у подручју финансијске сигурности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

