Начелник граничне полиције ухапшен у новој акцији УСКОК-а

Извор:

Телеграф

03.02.2026

09:48

Начелник Граничног прелаза Бајаково ухапшен је у новој акцији УСКОК-а, преносе хрватски медији.

Ријеч је о начелнику канцеларије граничне полиције Бајаково, Луки Домачиновићу, који се на тај начин окористио за око четири хиљаде евра.

Он је ухапшен јер се евидентирао да је на послу, а био је код куће и примао плату.

УСКОК ће након испитивања осумњиченог донијети одлуку о даљем поступању у предметном случају о чему ће обавијестити јавност.

хапшење

Гранични прелаз

