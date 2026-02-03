Начелник граничне полиције ухапшен у новој акцији УСКОК-а

Извор:
Начелник Граничног прелаза Бајаково ухапшен је у новој акцији УСКОК-а, преносе хрватски медији.
Ријеч је о начелнику канцеларије граничне полиције Бајаково, Луки Домачиновићу, који се на тај начин окористио за око четири хиљаде евра.
Он је ухапшен јер се евидентирао да је на послу, а био је код куће и примао плату.
УСКОК ће након испитивања осумњиченог донијети одлуку о даљем поступању у предметном случају о чему ће обавијестити јавност.
