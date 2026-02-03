Logo
Ужас код Тополе: Ауто се преврнуо на кров

Извор:

Информер

03.02.2026

08:35

Фото: Танјуг

У близини Тополе, поред главног пута, један

У селу Винча, недалеко од кривине “волан”, у каналу поред главног пута налази се аутомобил горњомилановачких регистарских ознака.

За сада није познато како је дошло до ове саобраћајне незгоде.

Возачима се савјетује додатан опрез у саобраћају због влажних и залеђених коловоза, преноси Информер.

Topola

Srbija

Saobraćajna nezgoda

