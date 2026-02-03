Ужас код Тополе: Ауто се преврнуо на кров

Извор:
У близини Тополе, поред главног пута, један
У селу Винча, недалеко од кривине “волан”, у каналу поред главног пута налази се аутомобил горњомилановачких регистарских ознака.
За сада није познато како је дошло до ове саобраћајне незгоде.
Возачима се савјетује додатан опрез у саобраћају због влажних и залеђених коловоза, преноси Информер.
