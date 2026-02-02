Logo
Пијан у Бањалуци ударио два пјешака

АТВ

02.02.2026

21:29

Пијан у Бањалуци ударио два пјешака
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је возача који је у алкохолисаном стању ударио два пјешака у Пријечанима.

"Данас око 19,05 часова у улици Хиландарска у Бањалуци догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Д.Г. из Бањалуке које је управљао са путничким возилом марке „,Ford" и два пјешака. У овој СН тјелесне повреде задобили су два пјешака. Код возача путничког возила утврђено присуство алкохола од 1,70 g/kg, те је лишен слободе", саопштено је из полиције.

Saobraćajna nezgoda

Бањалука

udario pješake

