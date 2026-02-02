Пијан у Бањалуци ударио два пјешака

Извор:
АТВ
02.02.2026
21:29
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је возача који је у алкохолисаном стању ударио два пјешака у Пријечанима.
"Данас око 19,05 часова у улици Хиландарска у Бањалуци догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Д.Г. из Бањалуке које је управљао са путничким возилом марке „,Ford" и два пјешака. У овој СН тјелесне повреде задобили су два пјешака. Код возача путничког возила утврђено присуство алкохола од 1,70 g/kg, те је лишен слободе", саопштено је из полиције.
Хроника
18 ч0
Хроника
20 ч0
Хроника
21 ч0
Хроника
21 ч0
Најновије
Најчитаније
11
18
11
14
11
12
11
10
11
08
Тренутно на програму