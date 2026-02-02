Ипак без компромиса о механизму зајма за Украјину

Извор:
Стални представници ЕУ нису успјели да на ванредном састанку постигну компромис о механизму зајма од 90 милијарди евра за Украјину и разговоре ће наставити ове седмице, рекао је неименовани европски извор за РИА Новости.
Одлука о додјели зајма од 90 милијарди евра Украјини за ову и наредну годину донијета је на самиту ЕУ прошлог децембра.
Тренутно се преговара о законодавном пакету за његову практичну примјену, а затим треба да га одобре Европски парламент и Савјет ЕУ.
