ЕУ не жели равноправан однос, већ подаништво

Извор:
СРНА
30.01.2026
13:54
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да ЕУ жели да БиХ у потпуности зависни од ње, што није равноправан однос, већ подаништво.
"Пут ка ЕУ није пут сталног одрицања суверенитета, већ успостављање партнерства. ЕУ то не жели", истакао је Кошарац за Срну.
Он је указао да је евидентно да ЕУ прави озбиљне проблеме, почев од маћехинског односа према домаћим превозницима до увођења ЦБАМ-а.
