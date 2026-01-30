Logo
ЕУ не жели равноправан однос, већ подаништво

Извор:

СРНА

30.01.2026

13:54

Коментари:

0
ЕУ не жели равноправан однос, већ подаништво
Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да ЕУ жели да БиХ у потпуности зависни од ње, што није равноправан однос, већ подаништво.

"Пут ка ЕУ није пут сталног одрицања суверенитета, већ успостављање партнерства. ЕУ то не жели", истакао је Кошарац за Срну.

Он је указао да је евидентно да ЕУ прави озбиљне проблеме, почев од маћехинског односа према домаћим превозницима до увођења ЦБАМ-а.

Сташа Кошарац, ИРБ

Република Српска

Кошарац: ИРБ добио сагласност за процес акредитовања

"ЕУ више није партнер на глобалном нивоу, јер је својим непромишљеним политикама изгубила кредибилитет на међународном плану. Сада покушавају над нама да глуме строгоћу и да нас малтретирају како у политичком, тако и у економском контексту", оцијенио је Кошарац.

Он је поручио да Република Српска такве "партнере" неће.

Република Српска

Европска унија

Сташа Кошарац

