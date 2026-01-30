Хорор у богатом предграђу: Родитељи и двоје дјеце пронађени мртви

Извор:
Двоје родитеља и двоје дјеце пронађени су мртви у свом породичном дому у аустралијском граду Перту. Полиција сумња на убиство и самоубиство.
Родитељи и њихово двоје дјеце тинејџерског узраста пронађени су мртви у богатом предграђу Перта у Аустралији, познатом као Мосман парк, у инциденту који полиција Западне Аустралије третира као могуће убиство и самоубиство, пише Гардијан.
У петак у 8:15 сати, хитне службе примиле су узнемирујући позив од особе познате породици, која је отишла до породичне куће у Мот клоузу.
Полиција је по доласку пронашла тијела двоје одраслих - мушкарца (50) и жене (49) и тијела два дјечака старости 14 и 16 година. У дворишту куће пронађене су и мртве животиње - мачка и два пса.
"Иако је истрага тек у раној фази, полиција третира случај као могуће убиство и самоубиство", изјавила је детективка за убиства Џесика Секуро.
Полиција је инцидент окарактерисала као убиство и самоубиство, након што је у кући пронађена опроштајна порука. Секуро је навела да ће истражити да ли су здравствени проблеми дјеце могли допринијети трагедији, као и да тијела нису била заједно, али су сви били унутар објекта.
Један од дјечака похађао је престижну школу Christ Church Grammar, укључујући Петер Moyes центар за дјецу са аутизмом и потешкоћама у учењу.
Секуро је навела да су оба дјечака имала озбиљне здравствене проблеме и да су били у контакту са социјалним службама, али није пружила додатне детаље због заштите приватности.
Породица раније није била у регистру служби због породичног насиља.
Реакција комшија и заједнице
Комшије описују породицу као љубазну и пријатну, а неки су примјетили да социјалне службе повремено посјећују кућу. Мосман Парк је мирно и имућно предграђе Перта, смјештено у златном троуглу између ријеке и плаже, у близини престижних школа.
Хенри Оровораран, локални становник, рекао је да заједница често организује божићне прославе, али да породица није учествовала у њима. Радници социјалних служби су такође редовно виђани како долазе и одлазе из куће.
Помоћ и подршка полицијским службеницима
Хитна помоћ је послала пет екипа пре 8:30 сати ујутру. Секуро је описала призор као "изузетно узнемирујућ и шокантан" за полицијске службенике. Због тога полиција укључује службенике за ментално здравље и полицијског капелана да пруже подршку присутним службеницима.
Кејт Ченеј, федерална посланица за округ Картин, описала је инцидент као "шокантан и девастирајући за нашу заједницу".
Семјуел Тигуе, социолог са Мурдок Универзитета, истакао је да овакве трагедије често одражавају неуспијех система подршке породицама дјеце са посебним потребама, који захтијевају боље ресурсе и подршку, преноси Информер.
