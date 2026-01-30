Logo
Пуховац и Бојић о унапређењу сарадње у области трговине у Лакташима

АТВ

30.01.2026

16:26

Састанак Неда Пуховца и Мирослава Бојића
Фото: Уступљена фотографија

Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац и помоћник министра Душанка Тегелтија боравили су данас, 30. јануара 2026. године, у радној посјети Лакташима у склопу које су се састали са градоначелником Мирославом Бојићем.

Министар Пуховац и градоначелник Бојић разговарали су о унапређењу сарадње на пољу трговине, промоције домаћих производа и даљем развоју туристичке понуде града Лакташи.

Саговорници су потврдили важност заједничких активности усмјерених на јачање тржишне препознатљивости производа домаћих произвођача са подручја Лакташа, као и њихове промоције на ширем тржишту, а у посебном фокусу разговора била је подршка малим локалним произвођачима који, уз производњу здраве хране, имају и улогу у развоју туризма.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић написао три ријечи на камери и одувао цијелу планету

Пуховац и Бојић договорили су да ће у наредном периоду заједно посјетити привредне субјекте који послују на подручју града, те да ће заједнички радити на промоцији локалних манифестација и брендирању домаћих и туристичких производа лакташке регије, а у циљу остваривања боље видљивости Лакташа као пожељне дестинације за домаће и стране госте.

Тагови:

Miroslav Bojić

Нед Пуховац

sastanak

trgovina

Туризам

Лакташи

Коментари (0)
