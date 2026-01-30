Logo
Блокиран рачун општине Нови Град

СРНА

30.01.2026

09:19

Блокиран рачун општине Нови Град

Рачун општине Нови Град блокиран је због вишегодишњег судског спора који је покренуло физичко лице, којем се након пресуде дугује 650.000 КМ, изјавио је начелник Мирослав Дрљача.

Према његовим ријечима, Суд о томе претходно није обавијестио Општинску управу, као ни приједорску канцеларију Правобранилаштва, која заступа Нови Град у судским споровима.

"Били смо непријатно изненађени прошле седмице када су наши службеници у банци хтјели да уплате средства. Банка нас је обавијестила да је рачун блокиран", изјавио је Дрљача новинарима.

Он је објаснио да на основу првостепене пресуде Основног суда у Новом Граду није било финансијских обавеза по општину Нови Град, док је у другостепеном поступку настала новчана обавеза.

"Ми смо уложили ревизију Врховном суду, која још није дошла на ред. То што смо поднијели ревизију није разлог за обуставу извршног поступка, међутим, оно што је пракса јесте да се сачека пресуда Врховног суда", указао је Дрљача.

Дрљача је напоменуо да је ово велики финансијски удар на општину Нови Град, те да ће овај износ бити јако тешко надокнадити у овој години.

"Обратио сам се надлежнима за помоћ у измирењу обавеза. Уколико не буде помоћи - плаћања обавеза биће успорена", рекао је Дрљача.

