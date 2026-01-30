Екстремна хладноћа у Америци леди све пред собом, преко 80 мртвих

Извор:
Најмање 85 људи смртно је страдало у Сједињеним Америчким Државама, од Тексаса до Њу Џерзија, од посљедица снежне олује и ниских температура које су се спуштале до 40 степени испод нуле, саопштили су амерички званичници.
Половина смртних случајева пријављена је у Тенесију, Мисисипију и Луизијани, а док су неки смртни случајеви приписани хипотермији, за друге се сумња да су повезани са излагањем угљен-моноксиду, због извора топлоте који су коришћени у подручјима у којима није било струје, преноси данас АП.
Више од 230.000 домова и предузећа било је без струје до протекле ноћи, према подацима веб-сајта за праћење нестанака Пауераутиџ након зимске олује која је велика подручја Сједињених Америчких Држава захватила протеклог викенда.
Највећи број нестанака струје и даље се биљежи у Мисисипију и Тенесију, са по око 87.000 корисника без електричне енергије у свакој од тих савезних држава.
Метеоролози најављују да ће температура испод нуле потрајати на истоку САД до фебруара и да постоји велика вјероватноћа обилних снијежних падавина у Сјеверној и Јужној Каролини, Вирџинији и сјевероисточној Џорџији овог викенда, а снијег је могућ и у дијеловима Сјеверне Каролине, и дуж источне обале од Мериленда до Мејна.
Са још једним таласом опасне хладноће који од данас креће ка југу САД, стручњаци упозоравају да се повећава ризик од хипотермије за становнике у деловима Мисисипија и Тенесија који улазе у шести дан без струје, на температурама испод нуле.
Америчка Национална метеоролошка служба саопштила је да ће арктички ваздух који се креће ка југоистоку данас проузроковати пад већ ледених температура на минус 10 степени Целзијуса у градовима попут Нешвила, гдје је више од 79.000 домова и предузећа и даље без струје, скоро недјељу дана након што је огромна олуја донијела снијег и лед широм источног дијела САД.
Стотине припадника Националне гарде мобилисано је јуче у Мисисипију и Тенесију како би очистили рушевине и помогли људима заглављеним у аутомобилима или у кућама.
Гувернер Мисисипија Тејт Ривс рекао је да трупе Националне гарде достављају оброке, ћебад и друге залихе камионима и хеликоптерима, а гувернер Тенесија Бил Ли је казао да су спасилачке јединице подијелиле више од 600 јединица залиха за гријање и више од 8.300 литара бензина и дизела.
