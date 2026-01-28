Logo
Екстремна хладноћа хара Америком, више од 50 мртвих!

Извор:

Спутник Србија

28.01.2026

08:26

Екстремна хладноћа хара Америком, више од 50 мртвих
Фото: Друштвена мрежа X/accuweather

Према најновијим подацима, најмање 51 особа погинула је у зимској олуји која је погодила исток Сједињених Америчких Држава.

Здравствене службе Луизијане и Тенесија пријавиле су осам смртних случајева, укључујући смрт услед хипотермије у Кентакију и смрт затвореника приликом уклањања снијега, преноси Ен-Би-Си.

У Њујорку је 10 људи пронађено мртво на отвореном, док градоначелник Зохран Мамдани апелује на грађане да пазе једни на друге.

Градоначелник Њујорка је казао да је у склоништа до 19. јануара смјештено око 500, од више од 4.000 бескућника, колико се процјењује да их живи на градским улицама и у метроу.

Широм Сједињених Америчких Држава узроци смрти повезани са олујом кретали су се од хипотермије до срчаних удара током чишћења снијега.

Такође, Еј-Би-Си преноси да је у Дечијој болници Монро Карел Млађи у Вандербилту лијечено 46 дјеце због изложености угљен-моноксиду, саопштили су јуче болнички званичници.

До тровања је дошло док су породице покушавале да се загреју током нестанака струје изазваних обореним далеководима и падом дрвећа у региону.

Болнички званичници упозоравају да генератори и роштиљи не смију да се користе у затвореним просторијама нити у близини отворених прозора и вентилационих отвора.

У Бонаму, у Тексасу, недалеко од Даласа, три дјечака су смртно страдала након што су упала у ледено језеро током викенда, мада тачне околности нису биле јасне, саопштила је локална ватрогасна служба.

У Остину, такође у Тексасу, једна особа је умрла од очигледне хипотермије док је покушавала да потражи заклон на напуштеној бензинској пумпи, саопштиле су власти.

Други смртни случајеви од хипотермије су пријављени из Канзаса, Кентакија, Луизијане, Мисисипија, Јужне Каролине, Тенесија и Мичигена, објавили су локални медији.

Скоро 200 милиона Американаца остаје под неким обликом упозорења на ниске температуре најмање до 1. фебруара, а метеоролози прате још једну могућу зимску олују која би могла да погоди источни дио САД овог викенда.

Нови талас арктичког ваздуха захватио је већи дио САД, док су милиони људи под упозорењем на "екстремну хладноћу".

Национална метеоролошка служба упозорава на "све већи потенцијал за још једну значајну зимску олују" током викенда.

Температуре ће остати знатно испод просека, а очекује се да ће око 80 одсто становништва САД искусити температуре испод нуле.

Рекордно ниске температуре, укључујући минус 25 у Питсбургу, забиљежене су широм земље, док снијег висине до 51 центиметар изазива поремећаје у саобраћају и прекиде у снабдевању електричном енергијом.

Више од 500.000 домаћинстава остало је без струје.

Америкен ерлајнс је саопштио да је ово "најразорнија олуја у стогодишњој историји авио-компаније".

Та авио-компанија је отказала више од 9.000 летова, саопштивши да је 25 одсто њених летова јуче отказано.

Само јуче је широм САД отказано више од 2.000 летова, а Далас, Бостон и Њујорк су највише погођени.

Компанија Цириум је истакла да је у недељу отказано више од 11.000 летова, што је највећи број отказивања од пандемије корона вируса.

Национална гарда је распоређена у Луизијани и Мисисипију како би помогла у чишћењу снијега и управљању саобраћајем.

Метеоролози упозоравају да ниске температуре и вјетар представљају озбиљан ризик од хипотермије и промрзлина, док су упозорења на хладноћу и даље на снази у великом дијелу земље.

(спутник србија)

Снијег

Америка

Олуја

