Мирјана Пајковић проговорила о снимку, добила подршку НАВИЈАЧА

Извор:
АТВ
28.01.2026
09:21
Коментари:1
Мирјана Пајковић након објављивања експлицитног снимка први пут је у јавности говорила о свему и истакла да је добила бројну подршку, чак је добила подршку и навијача због објављивања њеног видеа.
"У женствености, сексипилу, сексуалности не видим ништа лоше. Жене треба да буду поносне на своје тијело. Не треба да ураде ништа што не желе, да буду присиљене. Мислим да су управо ти интимни односи нешто гдје је дозвољено да изразимо своју креативност. Ми када смо са партнером у интимном чину нисмо са функцијом. Са човјеком смо, са својим смо бићем. У том конкретном смислу уколико је нешто ствар воље и пристанка, а не превазилази границе дозвољеног у смислу закона, не видим ништа спорно. Што се тиче повјерења, ту бих себи приписала да сам га пружила некоме ко га није заслужио. Да ли ћу престати да волим? Не. Да живим? Не. Да ли морам да будем обазрива? Да", рекла је Пајковић за Хајп ТВ.
Регион
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке
Каже да је након објављивања снимка мали број је добијала од људи који су носиоци јавних функција, али је добила подршку навијача.
"Међу обичним људима некад постоји много више свијести и етике, него од оних од којих то очекује. Била сам у лошем тренутку, жене су ме подржавале, и онда ми је стигла порука: Не брини се, буди јака, имаш пуну подршку од групе навијача те и те. То ме је баш насмијало, они су то осудили, било им је поразно за мушкарца који је то дијелио. Окренули су причу, није срамота то што је радим, него то што неко дијели", рекла је Пајковић и поручила да јој је драго што је видјела објаву једног црногорског инфлуенсера који поручио:
"Момци не дијелите снимак, не узимајте нам образ".
Ја да се оправдавам да нисам пустила снимке, отишли би у неки ток емисије који не треба. Не бих пустила снимке на које ја нисам поносна, који у мени изазивају осјећај нелагодности. То је малициозна инсинуација. Да ли би неко објавио снимак свог лица, ето отићи ћу до те границе. Оно што је симптоматично, ти снимци долазе у јавност и долази до енормно велике дистрибуције тих снимака. До великог узнемиравања јавности мојим снимцима. Те снимке добијају људи који нити то желе, нити мене познају, нити их то занима. Сами су узнемирени како неко зна њихов број да им то пошаље. Да ми се то дешава управо када јавно почињем да говорим о насиљу моћника нада мном и када правним путем покушавам да се изборим за своја права", каже Пајковић.
Регион
Није за малољетне: Не престају да цуре експлицитни снимци Мирјане Пајковић
Она истиче да је снимак стизао и члановима њене породице, сарадницима и блиским људима.
Пајковић поручује да је једини циљ напад на њу и њену функцију, те деградирање њене стручности.
"Изостаје свијест и емпатија. Изостаје и једна опрезност да ли се и сами огрјешују о закон ради сензације и забаве. Да, огрјешују се и постају саучесници. Апелујем да се такве ствари не раде. Мени је у периоду од пет дана стигло преко 30.000 порука на Инстаграму, онда сте свјесни о коликој дистрибуцији се ради. Ако сам на дневном нивоу имала преко 3.000.000 улазака на Инстаграм, то говори о дистрибуцији", каже Пајковић.
Пајковић каже да не може да тврди ко је објавио снимак, али да има сумње да је у питању веома моћан човјек.
"Не могу ништа да тврдим. Имам сумње. Имала сам човјека који ми је тиме пријетио. Ако вам се деси да вам неко запали ауто, прва ствар коју ће вас неко питати да ли сумњате на некога. Полазим од тога јер се ради о врло моћном човјеку који је био на извору информација, који је представљао безбједносну институцији у држави која је повезана и са другим институцијама у региону. Да ли је се испоставило када је кренула дистрибуција, да је моја кривична пријава још више то распламсала? Да ли се пробудила радозналост? Не могу да знам. Вјерујем да је разлог толике дистрибуције био и тај што сам ја дио јавности", каже Пајковић.
Регион
21 ч0
Хроника
2 мј0
Регион
5 мј0
Регион
1 д5
Регион
14 ч1
Регион
17 ч0
Регион
17 ч0
Регион
17 ч0
Најновије
Најчитаније
12
35
12
16
12
08
11
56
11
56
Тренутно на програму