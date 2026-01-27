Није за малољетне: Не престају да цуре експлицитни снимци Мирјане Пајковић

Извор:
АТВ
27.01.2026
18:38
Коментари:0
Владу Црне Горе коју води Миленко Спајић тренутно потреса невиђени скандал након објављивања афере између њених доскорашњих високих функционера, Мирјане Пајковић и Дејана Вукшића, а сада у јавност не престају да "цуре" експлицитни снимци ово двоје људи, пише "Информер".
Подсјетимо, Пајковићева је до прије неколико дана била државна секретарка у Министарству људских и мањинских права, док је Вукшић био директор Агенције за националну безбједност ( АНБ) и некадашњи савјетник Јакова Милатовића.
Регион
Упетљан и предсједник Јаков Милатовић: Огласила се Мирјана Пајковић
На функцију у АНБ је поднио оставку крајем прошле године када је Пајковићева против њега поднијела кривичне пријаве, док је она дала отказ у петак након што су, како су писали црногорски медији, у јавност процуриле њене експлицитне фотографије, али и снимци се*суалног садржаја.
На видео-записима може се видјети интиман однос Пајковићеве и мушкарца за ког се претпоставља да је Вукшић, као и кадрови у којима она позира без одјеће, али и "интимизира" се са флашом шампањца, пише "Информер" који је објавио снимке и фотографије.
Забиљежени су и моменти из аутомобила, гдје она показује голе груди, али и како позира без одјеће на снијегу, али и ваља се поред базена док је неко прска некаквом течношћу.
Иначе, експлицитни снимци Пајковићеве су прије неколико дана почели да круже друштвеним мрежама, а још се не зна ко је тачно одговоран за њихово дистрибуирање.
Регион
Ко је Мирјана Пајковић, политичарка чији су експлицитни снимци испливали
На једном од снимака Пајковићева је показала и заводно плесно умјеће, када се за неког, ко ју је снимао, заводљиво увијала у атрактивном, чипканом доњем вешу.
Ипак, један од најскандалознијих видео-записа је онај на ком се види како се Пајковићева задовољава флашом шампањца.
Подсјетимо, ово двоје људи су своје оставке образложили личним разлозима, а Вукшић је у саопштењу негирао било какву умијешаност у објављивање експлицитних снимака на интернету.
"Одбацујем све нетачне, непотпуне и тенденциозне наводе којима ми се без доказа покушава приписати одговорност за угрожавање приватности М. П. и дистрибуцију спорних снимака. Те садржаје сам први пут видио тек када су почели незаконито да круже друштвеним мрежама", навео је Вукшић.
Иначе, он тврди да му је Пајковићева у октобру 2024. "противправно отуђила мобилни телефон који је потом злоупотријебљен", чиме му је "грубо повријеђена приватност".
Регион
Дејан Вукшић оптужио Мирјану Пајковић која је на експлицитном снимку да је повезана са "Кавчанима"
Навео је и да је због тога настао спорни аудио-снимак, гдје се чује да он пријети Мирјани Пајковић и то са фиксног телефона из кабинета предсједника Црне Горе.
"О том догађају надлежни посједују информацију. Ријечи које сам том приликом упутио М. П, а које су објављене послије три мјесеца, биле су непосредна реакција на крађу и злоупотребу мог телефона", рекао је Вукшић и додао да се свјесно "покушава извршити замјена теза" у којој се ом "као оштећени" настоји "представити као извршилац кривичног дјела".
Вукшић је открио и да је у марту прошле године са непознатог броја примио"узнемирујуће поруке" са поменутим аудио-снимком са његовим гласом, уз јасну пријетњу и покушај уцјене да "одустане од кандидатуре за судију Уставног суда" што је, како је казао, схватио као поруку да ће тај аудио снимак бити објављен уколико не послуша "инструкције".
Регион
3 ч1
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
10 ч0
Најновије
Најчитаније
20
17
20
06
19
53
19
52
19
52
Тренутно на програму