Камионџија из Добоја погинуо у стравичној несрећи у Њемачкој

16.02.2026

23:03

Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.
Фото: Tanjug/AP/dpa/Sascha Ditscher

Возач (44) камиона из Добоја, БиХ, погинуо је јутрос рано у стравичној саобраћајној несрећи на ауто-путу А9 у Њемачкој, у близини Лајпцига.

Према доступним информацијама, несрећа се догодила око 4.25 часова између раскрсница Гроскугел и Лајпциг-Запад, у правцу Минхена.

Теретно возило из Добоја, које је превозило тешку грађевинску машину, из још неутврђених разлога, слетјело је са пута, прије чега је камион ударио у заштитну ограду, прешао све три траке, пробио другу ограду и завршио у јарку поред аутопута.

Приликом превртања, терет се помјерио, а према писању немачких медија, 44-годишњи возач је највјероватније остао заглављен испод машине и преминуо на мјесту несреће.

Спасилачке службе и ватрогасци су одмах изашли на лице мјеста, а због сложеног извлачења возила и терета, саобраћај је био отежан и делимично обустављен неколико сати. Узрок несреће биће познат након завршетка полицијске истраге.

Добој

Камионџија из БиХ

Њемачка

Саобраћајна несрећа

