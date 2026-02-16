Камионџија из Добоја погинуо у стравичној несрећи у Њемачкој

16.02.2026
Возач (44) камиона из Добоја, БиХ, погинуо је јутрос рано у стравичној саобраћајној несрећи на ауто-путу А9 у Њемачкој, у близини Лајпцига.
Према доступним информацијама, несрећа се догодила око 4.25 часова између раскрсница Гроскугел и Лајпциг-Запад, у правцу Минхена.
Теретно возило из Добоја, које је превозило тешку грађевинску машину, из још неутврђених разлога, слетјело је са пута, прије чега је камион ударио у заштитну ограду, прешао све три траке, пробио другу ограду и завршио у јарку поред аутопута.
Приликом превртања, терет се помјерио, а према писању немачких медија, 44-годишњи возач је највјероватније остао заглављен испод машине и преминуо на мјесту несреће.
Спасилачке службе и ватрогасци су одмах изашли на лице мјеста, а због сложеног извлачења возила и терета, саобраћај је био отежан и делимично обустављен неколико сати. Узрок несреће биће познат након завршетка полицијске истраге.
