Први снимци са мјеста масовне пуцњаве: Хитне службе одвозе рањене, нападач ликвидиран

Извор:

Телеграф

16.02.2026

22:33

Први снимци са мјеста масовне пуцњаве: Хитне службе одвозе рањене, нападач ликвидиран
Фото: Tanjug/AP/Mark Stockwell

Канцеларија градоначелника Потакета (Роуд Ајленд), саопштила је да је једна млада дјевојчица убијена, а четири особе су повријеђене у пуцњави која се догодила на клизалишту у арени Денис М. Линч.

До масовне је дошло данас поподне по локалном времену током средњошколске хокејашке утакмице између два тима.

Канцеларија градоначелника је саопштила да је нападач ликвидиран и да полиција више не тражи друге осумњичене за учешће у пуцњави.

Као су раније пренијели амерички медији до пуцњаве је дошло усљед сукоба родитеља чија су дјеца учествовала у хокејашкој утакмици.

Недуго након пуцњаве на лицу мјеста су се појавиле бројне екипе хитне помоћи и полиције.

На друштвеним мрежама су објављени снимци на којима се види како хитна помоћ одводи рањене.

(Телеграф)

