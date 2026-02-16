Први снимци са мјеста масовне пуцњаве: Хитне службе одвозе рањене, нападач ликвидиран

Извор:
Канцеларија градоначелника Потакета (Роуд Ајленд), саопштила је да је једна млада дјевојчица убијена, а четири особе су повријеђене у пуцњави која се догодила на клизалишту у арени Денис М. Линч.
До масовне је дошло данас поподне по локалном времену током средњошколске хокејашке утакмице између два тима.
The Pawtucket, Rhode Island Mayor's office said that a young girl was killed and four people were injured in a shooting at the Dennis M. Lynch Arena ice rink during a high school hockey game between two co-op teams this afternoon.— Denn Dunham (@DennD68) February 16, 2026
The Mayor's office said the shooter was dead and… pic.twitter.com/Kwsc3QXRF1
Канцеларија градоначелника је саопштила да је нападач ликвидиран и да полиција више не тражи друге осумњичене за учешће у пуцњави.
Као су раније пренијели амерички медији до пуцњаве је дошло усљед сукоба родитеља чија су дјеца учествовала у хокејашкој утакмици.
#BREAKING: A girl has been killed and four others were injured in a shooting at a Pawtucket, Rhode Island, ice rink during a high school hockey game on Monday. The girl's age was not immediately available.— The National Desk (@TND) February 16, 2026
The mayor's office said the shooter was dead and that police were not… pic.twitter.com/qrHLgpdG82
Недуго након пуцњаве на лицу мјеста су се појавиле бројне екипе хитне помоћи и полиције.
На друштвеним мрежама су објављени снимци на којима се види како хитна помоћ одводи рањене.
