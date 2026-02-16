Logo
Драма у Загребу: Аутом се забио у чувара, па убацио у рикверц и прешао му преко ноге

Индекс

16.02.2026

22:16

Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Двије мушке и једна особа вербално су се сукобиле с 27-годишњим чуваром јуче око 17:40 сати испред трговине у Загребу.

Чувар се након тога кретао тротоаром Боронгајске цесте тражећи наведене непознате особе. Тада се једна од тих особа аутомобилом марке Опел корса загребачких регистарских таблица попела на тротоар и с леђа ударила чувара возилом.

Чувар је од налета пао на тло. Непознати починилац му је затим, крећући се возилом уназад, прешао преко ноге.

Повријеђеном чувару љекарска је помоћ пружена у Клиничком болничком центру Загреб. Констатоване су му лакше повреде. Слиједи криминалистичко истраживање с циљем утврђивања свих околности догађаја, саопштили су из загребачке полиције.

