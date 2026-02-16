Logo
Пар бесплатно нуди кућу у Хрватској на кориштење, уз необичан услов

Јутарњи.хр

16.02.2026

18:59

Пар бесплатно нуди кућу у Хрватској на кориштење, уз необичан услов
Фото: Pexels

Брачни пар из дијаспоре понудио је своју празну кућу у Хрватској на бесплатно кориштење, али уз необичан услов – особа која би у њој живјела морала би да плаћа режије и повремено напусти кућу када власници долазе. Оглас је изазвао бурне реакције.

У Хрватској се већ годинама говори о парадоксу тржишта некретнина – процјењује се да је око 600.000 станова и кућа празно, док су цијене најма достигле историјске врхунце.

Истовремено, све је више грађана који не могу да приуште куповину сопствене некретнине, а ни подстанарство им није дугорочно одрживо. У таквим околностима на друштвеним мрежама повремено се појављују неуобичајени приједлози и огласи, а један такав недавно је привукао пажњу на Фејсбук страници портала Балкан-Данас.

Власници куће живе у иностранству

Тамо је брачни пар који живи у иностранству објавио да тражи особу којој би уступили своју кућу у Хрватској – али не кроз класичан модел најма. Њихова некретнина већ дуже вријеме зјапи празна, а мјесечни трошкови режија износе око 200 евра. У кућу долазе повремено, најчешће једном мјесечно током викенда, као и за вријеме празника и годишњих одмора, преноси Јутарњи.хр.

Како би избјегли да кућа пропада због некориштења, размишљају о томе да је дају некоме на располагање – на примјер студенту – уз услов да та особа подмирује режије и води рачуна о одржавању простора. Идеја је, како наводе, пронаћи рјешење које би било корисно објема странама, али без склапања типичног уговора о најму.

Споран правни оквир

Ауторка објаве детаљно је пренијела њихове недоумице, нарочито око правног оквира таквог договора. Пар занима како регулисати ситуацију у којој би повремено боравили у сопственој кући:

"Сада у просјеку долазимо једном мјесечно за викенд, тада бисмо жељели да будемо сами у кући, а док смо на одмору (Божић три нед‌јеље, љетњи одмор нед‌јељу дана) такође бисмо били сами у кући. Како би се то правно могло ријешити? Да ли је неко од вас склапао такве уговоре? Или дао кућу на коришћење?"

Објава је убрзо изазвала низ коментара. Неки корисници сматрају да је понуда нереална и да више личи на бригу о туђој имовини него на становање под повољним условима.

Тагови :

Хрватска

изнајмљивање станова

