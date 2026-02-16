У Задру погинуо радник из БиХ након пада

Извор:
СРНА
16.02.2026
16:32
Коментари:0
На градилишту у Задру погинуо је радник након пада са висине, а према писању хрватских медија, ријеч је о држављанину БиХ.
Несрећа се догодила у Улици краља Стјепана Држислава када је радник приликом извођења радова па са висине, саопштено је из Полицијске управе задарске.
Економија
И радници из БиХ могу рачунати на исплату до 3.500 КМ
Усљед задобијених повреда радник је преминуо на лицу мјеста.
Полицији је дојаву о несрећу добила у 13.34.
На мјесту несреће врши се увиђај у сарадњи са надлежним тужиоцем и инспекторатом заштите на раду.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму