У Задру погинуо радник из БиХ након пада

Извор:

СРНА

16.02.2026

16:32

Фото: Pixabay

На градилишту у Задру погинуо је радник након пада са висине, а према писању хрватских медија, ријеч је о држављанину БиХ.

Несрећа се догодила у Улици краља Стјепана Држислава када је радник приликом извођења радова па са висине, саопштено је из Полицијске управе задарске.

Усљед задобијених повреда радник је преминуо на лицу мјеста.

Полицији је дојаву о несрећу добила у 13.34.

На мјесту несреће врши се увиђај у сарадњи са надлежним тужиоцем и инспекторатом заштите на раду.

