Ухапшена Весна Братић

Извор:
Телеграф
16.02.2026
11:56
Коментари:0
Весна Братић, бивша министарка просвјете, науке, културе и спорта у Влади Црне Горе ухапшена је у истрази Специјалног државног тужилаштва, јављају Вијести.
Службеници Специјалног полицијског одјељења (СПО) ухапсили су је јутрос у Подгорици. Она је послије 11 часова приведена у зграду "Лименка", гдје је сједиште СПО-а.
Здравље
Дала 460 евра за пуније усне, добила пакао: Стање ми се погоршавало
Братић је ухапшена у одвојеној истрази СДТ-а, која нема везе са јутрошњим хапшењем бившег директора Управе за имовину Блажа Шарановића.
Весна Братић је изабрана за министарку просвјете, науке, културе и спорта у Влади премијера Здравка Кривокапића.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
27
13
26
13
18
Тренутно на програму