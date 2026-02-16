Logo
Ухапшена Весна Братић

Извор:

Телеграф

16.02.2026

11:56

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе
Фото: YouTube/Screenshot

Весна Братић, бивша министарка просвјете, науке, културе и спорта у Влади Црне Горе ухапшена је у истрази Специјалног државног тужилаштва, јављају Вијести.

Службеници Специјалног полицијског одјељења (СПО) ухапсили су је јутрос у Подгорици. Она је послије 11 часова приведена у зграду "Лименка", гдје је сједиште СПО-а.

Братић је ухапшена у одвојеној истрази СДТ-а, која нема везе са јутрошњим хапшењем бившег директора Управе за имовину Блажа Шарановића.

Весна Братић је изабрана за министарку просвјете, науке, културе и спорта у Влади премијера Здравка Кривокапића.

