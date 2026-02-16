Хапшење више особа због злоупотребе службеног положаја

Извор:
СРНА
16.02.2026
10:10
Црногорско Специјално полицијско одјељење прибавља доказе против више лица у Подгорици и Будви због сумње да су злоупотријебили службени положај, саопштено је Специјалног државног тужилаштва по чијем налогу се акција спроводи.
"Специјално државно тужилаштво ће, након завршетка доказних радњи које се предузимају и саслушања лица лишених слободе као осумњичених, обавијестити јавност о резултатима и одлуци о даљем току поступка", наводи се у саопштењу.
Акција се спроводи због постојања основа сумње да су осумњичени починили кривична дјела злоупотреба службеног положаја.
