Хапшење више особа због злоупотребе службеног положаја

Извор:

СРНА

16.02.2026

10:10

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Црногорско Специјално полицијско одјељење прибавља доказе против више лица у Подгорици и Будви због сумње да су злоупотријебили службени положај, саопштено је Специјалног државног тужилаштва по чијем налогу се акција спроводи.

"Специјално државно тужилаштво ће, након завршетка доказних радњи које се предузимају и саслушања лица лишених слободе као осумњичених, обавијестити јавност о резултатима и одлуци о даљем току поступка", наводи се у саопштењу.

Група Андромеда

Сцена

Хрвати шаљу Српкињу на Евровизију

Акција се спроводи због постојања основа сумње да су осумњичени починили кривична дјела злоупотреба службеног положаја.

Тагови :

Црна Гора

хапшење

злоупотреба положаја

