Поплаве Сјеверној Македонији, у току хитне интервенције

Центар за управљање кризама (ЦУК) Сјеверне Македоније саопштио је данас да су до 17 часова забиљежене поплаве и изливања водотокова у више региона у земљи, усљед обимних падавина у посљедњим сатима.
У скопској регији, у општини Сарај, поплављена су села Буковић и Семениште. На терену су ангажоване екипе општине Сарај, Ватрогасне бригаде града Скопља, ЈП Водовод и канализација – Скопље, као и Дирекција за заштиту и спасавање, преноси Активности усмерене на чишћење захваћених подручја и одводњавање површина како би се постепено нормализовала ситуација, јавио је дневни лист Вечера.
У кумановској регији, у општини Липково, река Слупчанка се излила из корита у селу Опае, захватајући дио насељеног мјеста.
Изливање је регистровано и у атару села Оризаре, где су поплављене пољопривредне површине. За сада није пријављена материјална штета осим на обрадивом земљишту. У тетовској регији, интензивне падавине изазвале су пораст нивоа воде и проблеме са одводним каналима. Пријављена су клизишта на путним правцима Тетово – Џепчиште и према селу Једуарце.
Први путни правац је затворен за саобраћај, док је други очишћен и поново отворен. На деоници Тетово – Попова Шапка саобраћај се одвија отежано, а јутрос је уведена забрана за тешке теретне камионе и аутобусе. За сада нема опасности од изливања већих водотокова, снабдијевање струјом и водом је стабилно, наводе из ЦУК-а.
У гостиварској регији, пријављене су поплаве у Гостивару, Врапчишту и Маврову и Роштуши, гдје су поплављене куће, подруми и привредни објекти. У селу Беловиште спасене су особе заробљене у поплављеној згради. У Форину је регистровано изливање ријеке Вардар са ризиком за оближње куће, због чега је ангажована механизација за чишћење корита реке.
ЧУК истиче да се неке од интервенција одвијају у тешким условима због ограничених техничких средстава. У селу Форино дошло је до изливања ријеке Вардар, која је захватила пољопривредне површине, док постоји ризик за објекте у близини моста према селу Тумчевиште.
Ангажована је механизација за чишћење ријечног корита. У Охриду је ситуација стабилна и нема извјештаја о поплавама. Насупрот томе, у Кичеву је, након изливања реке Зајашке, поплављено неколико кућа и дворишта, а старија лица, инвалиди и деца евакуисани су из поплављених објеката.
Управа за ванредне ситуације наглашава да се стање континуирано прати у координацији са надлежним институцијама и да ће јавност бити благовремено обавјештена о даљем развоју.
