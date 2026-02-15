Пуцњава код зграде тужилаштва на Цетињу

Извор:
АТВ
15.02.2026
15:57
Службеницима Одјељења безбједности Цетиње јуче је, од стране грађана пријављено да су се у близини зграде тужилаштва на Цетињу чули хици из ватреног оружја, саопштено је из Управе полиције.
Како наводе у саопштењу, полицијски службеници су одмах поступили по пријави и предузели хитне мјере и радње на терену, те су у року од неколико минута лоцирали и зауставили путничко моторно возило марке BMW, цетињских регистарских ознака, којим је управљао М. К. (62) из Цетиња.
"М. К. је доведен у службене просторије ради прикупљања обавјештења, којом приликом је изјавио да је из ватреног оружја - пиштоља марке Глок, испалио неколико хитаца у ваздух, наводећи да за наведено оружје посједује дозволу, те да се оно налази у возилу", додаје се у саопштењу.
Прегледом возила од стране криминалистичког техничара, полиција је пронашла и предметно оружје, пиштољ марке Глок, калибра 9 милиметара, који је је уз уредно издату потврду, привремено одузет.
Из Полиције истичу да је са догађајем упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Цетињу, који је након сагледавања свих чињеница дјело квалификовао као кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја и наложио да се против М. К. овом тужилаштву поднесе кривична пријава у редовном поступку.
