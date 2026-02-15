Logo
Преварена на кућном прагу у Хрватској: Остала без више хиљада евра

15.02.2026

14:47

Коментари:

0
Пулска полиција истражује нови случај преваре на подручју Медулина, у којем је 84-годишња аустралијска држављанка постала жртва преваре на кућном прагу, па из полиције још једном апелују на грађане да буду опрезни и не насједају на такве покушаје превара.

Полиција је пријаву о превари запримила у петак 13. фебруара. Жену је тај дан на адреси на којој борави у Медулину посјетио мушкарац који се представио као инспектор који спроводи истрагу о нестанку новца у банци те ју навео да са свог банковног рачуна подигне новац како би провјерио отиске прстију запосленика банке који наводно краду новац.

Жена му је повјеровавши у причу у неколико наврата предала новчани износ од више десетина хиљада евра.

Полиција утврђује околности догађаја и трага за починитељем, те поново позива грађане на опрез, поготово оне старије који су и најчешће жртве казнених д‌јела превара.

илу-прехлада-10122025

Здравље

Гојазни људи имају већу склоност за ове болести

"Старије особе често су жртве због своје поодмакле старости, непажње или неупућености. Такође су спремније на сарадњу, а често живе саме у домаћинству па нису у прилици истог тренутка затражити туђу помоћ. Починитељи то користе те на разне начине, лажним приказивањем чињеница, наводе особе да нешто учине на своју штету", упозоравају из ПУ Истарске.

Починитељи се представљају и као службене особе, па је тако било случајева да се починитељи представљају као радници банака, здравствени радници или као полицијски службеници.

Како би се избјегле овакве и сличне преваре, грађани не би требали уступити своје личне податке непознатим особама те нити показивати своје документе и банковне картице непознатим особама односно слати њихове слике.

Стога, полиција још једном апелује на грађане да буду опрезни и да не насједају на овакве покушаје превара.

"Не пуштајте незнанце у свој дом, не одајте им приватне податке путем телефона и побрините се да о опасностима које вребају упознате своје родитеље, баке и д‌једове јер су управо они мета оваквих дрских починитеља", поручују из полиције, а преноси "Fenix-Magazin".

