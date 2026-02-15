Гојазни људи имају већу склоност за ове болести

Извор:
Б92
15.02.2026
14:39
Коментари:0
Студија објављена у часопису The Lancet показала је да особе са израженом прекомјерном тјелесном тежином имају значајно већи ризик од хоспитализације због болести попут грипа и упале плућа.
Особе са тешком гојазношћу имају већи ризик од хоспитализације и смрти од многих уобичајених инфекција, показује нова студија која сугерише да прекомјерна тјелесна тежина може бити штетнија него што се досад мислило.
Регион
Покушао прегазити полицајца код Слатине, па побјегао
Према раду објављеном у часопису The Lancet, тешка гојазност повезана је са 70 одсто већим ризиком од озбиљних инфекција, укључујући грип, упалу плућа, гастроентеритис, као и инфекције мокраћног и респираторног система.
Ово истраживање указује на то да гојазност – чија се стопа у посљедње три деценије више него удвостручила и и даље расте – носи ризике који превазилазе дијабетес, кардиоваскуларне болести и друге хроничне поремећаје.
Главни аутор студије, професор Мика Кивимеки са УЦЛ Факултета за науке о мозгу у Лондону, истакао је да повезаност са толиким бројем различитих заразних болести сугерише да су у питању "широки биолошки механизми". Могуће је, каже, да гојазност слаби способност имуног система да се одбрани од бактерија, вируса, паразита или гљивица, што потом доводи до тежих облика болести.
Свијет
Сијарто: Кијев и даље блокира испоруке нафте Мађарској
Ипак, повезаност није универзална. На примјер, изразито гојазне особе нису имале повећан ризик од смрти или хоспитализације због ХИВ-а и туберкулозе.
Налази, засновани на подацима 540.000 особа из Уједињеног Краљевства и Финске, сугеришу да је гојазност можда била фактор у нешто више од 10 одсто смртних случајева од заразних болести на глобалном нивоу током 2023. године. На ову повезаност први пут се озбиљније посумњало током пандемије ковида, што је подстакло истраживаче да провјере да ли важи и за друге заразне болести.
Открили су да се вјероватноћа тешких исхода повећава како расте тјелесна тежина, а особе са најтежим облицима гојазности имале су чак троструко већи ризик у односу на оне чији је индекс тјелесне масе био у здравом распону.
Истраживачи су, међутим, упозорили да се студија заснивала на опсервационим подацима, па се из ње не може потврдити узрочно-посљедична веза. Такође, учесници из Велике Британије и Финске не морају нужно бити репрезентативни за општу популацију. Аутори истичу да резултати наглашавају потребу за бољом доступношћу здраве и цјеновно приступачне хране, као и већим могућностима за физичку активност.
БиХ
Возач трамваја смрти пуштен на слободу: У загрљају грађана
Соља Ниберг са Универзитета у Хелсинкију, једна од ауторки студије, рекла је да је посебно важно да особе са тешком гојазношћу редовно обнављају препоручене вакцине. Како се очекује даљи раст глобалне стопе гојазности, "тако ће расти и број смртних случајева и хоспитализација због заразних болести повезаних са гојазношћу", додала је Ниберг.
Студија је такође открила значајне разлике међу државама повезане са учесталошћу гојазности. У 2023. години Сједињене Америчке Државе имале су највећи удио смрти повезаних са инфекцијама код особа са гојазношћу међу високоразвијеним земљама – чак четвртина свих таквих смртних случајева била је повезана са овим стањем. У Уједињеном Краљевству тај удио износио је једну од шест смрти. Међу анализираним државама, Вијетнам је имао најнижи удио – само 1,2 одсто.
Сцена
Уна Чолић се огласила по први пут након бомбашког напада
Сара Ахмади-Абхари са Империјал колеџа у Лондону, која је анализирала глобалне податке, упозорава да, иако глобалне процјене дају оквирну слику размјера проблема, њиховом тумачењу треба приступити опрезно, јер подаци о смртности повезаној са инфекцијама и гојазношћу често нису у потпуности прецизни, нарочито у земљама са ограниченим ресурсима.
Здравље
6 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
23 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму