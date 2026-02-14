Проблем отечених ногу може се ефикасно ријешити уз лист купуса

14.02.2026
15:15
Природа увијек нуди рјешење. Стајање и сједење током дана изазива отоке на ногама, али овај проблем може се ефикасно отклонити једном јефтином намирницом. Ставите лист купуса на отечено мјесто.
Много људи, а жене посебно, пати од отечених ногу. Покушајте проблем да ријешите народном медицином: узмите купус. Једна жена подијелила је своје искуство са људима који имају исти проблем и многи су били одушевљени.
Купус је позната повртна биљка, која ублажава упале. Познато је да га за натечене и упаљене груди користе дојиље.
Купите главицу свјежег купуса. Неколико листова добро излупајте тучком за месо, да пусте сок. Онда их лагано умотајте у чисту крпу и ставите у замрзивач на пола сата.
Лист купуса не би смио да се смрзне, већ да се добро расхлади, како бисте од листова могли да направите ефикасне облоге.
Листовима обложите проблематична мјеста, чврсто их обмотајте тканином и оставите да стоје сат времена.
Отоци са ногу ће се, након ове методе, повући.
Будите опрезни, ако на кожи имате отворене ране, немојте примјењивати ове облоге. Ако имате осјетљиву кожу, слободно прије него што ставите облогу намажите крему или лосион.
Ако се сваки дан враћате с посла с дупло ширим ногама и немате времена да припремате листове и чекате да се расхладе у замрзивачу, слободно их припремите вече раније и оставите у фрижидеру, пише Крстарица.
