Три састојка чине најздравији доручак

14.02.2026

08:50

Три sastojka чине најздравији доручак
Фото: julie aagaard/Pexels

Доручак је заиста најважнији оброк у дану, а важно је да буде здрав и енергетски уравнотежен. Здрав и уравнотежен доручак требао би садржавати протеине, влакна и здраве масноће који ће вас држати ситима до сљедећег оброка, одржати стабилан ниво шећера у крви и осигурати потребне нутријенте за нормално функционисање организма.

Најздравији доручак на свијету

Добро је познато да је свакодневна конзумација доручка једна од најздравијих прехрамбених навика, а његово прескакање врло брзо оставља трагове на нивоу енергије и продуктивности. Али, није важно тек јести доручак, важно је и шта једете за доручак.

Оброк који ће вам промијенити живот, другим ријечима, најздравији доручак, заправо садржи три састојка с којима смо добро упознати и с којима често започињемо дан. Комбинујући у здјели баш њих, започећете дан на најздравији начин!

1. корак - воће

Воће је саставни дио доручка. У недостатку свјежег, могуће је користити и смрзнуто. Такође, понекад користите и сушене верзије воћа које такође обилују нутритивно вриједним састојцима. Воће је богато витаминима и антиоксидансима, а избор је толико широк да ће сватко наћи воћку за себе!

2. корак - јогурт

Јогурт је одличан извор протеина и пробиотика. Бирајте обичан јогурт са смањеним удјелом шећера и помијешајте га с припремљеним воћем. Мало масноћа добро је за нас, поготово ујутро па немојте бирати ''лајт'' верзије.

3. корак - орашасти плодови

Орашасти плодови права су ризница здравља! Као посљедњи корак, у припреми здравог доручка, узмите шаку омиљених орашастих плодова и/или сјеменки. Орашасти плодови богати су здравим масноћама и влакнима те нам дају енергију пријеко потребну за нормално функционисање током радног дана.

Квалитетне намирнице су, наиме, кључ здравог доручка, а идеалним одабиром сматра се комбинација млијечних производа као извора протеина и калција, орашастих плодова или житарица као извора сложених угљикохидрата те воћа као извора прехрамбених влакана, витамина и минерала.

Сваки од састојака овог доручка има низ моћних карактеристика, а заједно су суперенергетска бомба идеална за почетак дана. Уз све нутритивне плусеве, овај рецепт за доручак једноставно се припрема!

Заборавите пецива, палачинке и мафине, који нису идеалан доручак јер садрже процесуиране угљикохидрате и шећер. Дан треба започети оброком богатим влакнима, протеинима и здравим масноћама како би се осјећали задовољно и држали ниво шећера у крви стабилним.

