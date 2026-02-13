Ово је једна од најважнијих навика за здравље срца

Извор:
Брига о здрављу срца често подразумијева једноставне, али досљедне навике. Кардиолози др Тара Нарула Кангело и др Евелина Грејвер истичу да једна навика може донијети брзе користи кардиоваскуларном систему – физичка активност.
управо вјежбање препоручују као први корак.
"Знам да то сви знају, али мислим да се вјежбање понекад потцјењује и своди само на естетску компоненту", рекла је Грејвер.
Објаснила је: "Када вјежбате, снижавате крвни притисак. Када вјежбате, заиста можете да држите дијабетес под контролом. Када вјежбате, помажете себи и ментално. Када говоримо о физичкој активности, она обухвата многе кључне ствари о којима стално причамо."
Др Нарула додаје: "Мислим да је физичка активност изузетно важна јер је одлична за здравље срца, али и за смањење стреса, здравље костију, мишића – заправо за цијели организам."
Грејвер наводи да Америчко удружење за срце препоручује најмање 30 минута умјерене кардио активности пет дана недељно. Посебно издваја високо интензивни интервални тренинг.
"Оно што сам примјетила да даје резултате, нарочито код жена, јесте високо интензивни интервални тренинг. Када га практикујете, заиста тренирате срце да буде у много бољој кондицији", истиче она.
Ријеч је о кратким, интензивним вјежбама које се смјењују у циклусима и трају око 20 минута.
Нарула наглашава да није неопходно одмах започети са захтјевним режимом вјежбања.
"Људи мисле да морају да крену са великим планом тренинга, али и мале количине физичке активности сваког дана, временом се саберу у укупну недељну количину која је препоручена", напомиње.
Било да је ријеч о интервалном тренингу или свакодневној шетњи, редовно кретање је кључно за очување здравља срца.
