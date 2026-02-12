Не спавате довољно? Стићи ће вас анксиозност, гојазност, слаб имунитет...

Извор:
Квалитетан сан један је од темеља доброг здравља, али све већи број људи не успијева да осигура довољно одмора током ноћи.
Ако се често осјећате уморно, нервозно или имате проблема са концентрацијом, могуће је да је узрок управо мањак сна. Иако повремена непроспавана ноћ не мора представљати озбиљан проблем, хронични недостатак сна може имати дугорочне посљедице по тијело и психу, пише Униланд.
Здравствена психолошкиња и стручњакиња за поремећаје спавања, др Су Пикок, објаснила је шта се дешава с организмом када редовно спавамо шест сати или мање.
Имуни систем свакодневно штити организам од вируса, бактерија и других пријетњи, а мањак сна може значајно отежати његов рад. Др Пикок истиче да је квалитетан сан уско повезан са јачином имунитета.
"Током спавања тијело производи цитокине, молекуле које помажу у борби против инфекција. Они не само да штите организам, већ и подстичу сан, омогућавајући тијелу да се ефикасније бори против болести", објашњава она.
Истраживање Француског националног института из 2023. године показало је да недостатак сна може смањити дјелотворност вакцина. Анализом седам различитих студија утврђено је да су мушкарци који су спавали мање од шест сати имали слабији имунолошки одговор након вакцинације у поређењу с онима који су спавали између седам и девет сати.
Код жена су резултати били неуједначенији, што се повезује с хормоналним промјенама.
Недостатак сна често је уско повезан с анксиозношћу. Према ријечима др Пикок, између ова два проблема може се развити зачарани круг: лош сан подстиче анксиозност, док анксиозност додатно отежава успављивање.
"Мозак остаје преоптерећен бригама и стално је у стању приправности, што отежава опуштање и квалитетан сан", истиче она.
Такво стање може смањити емоционалну стабилност и отежати уживање у свакодневним позитивним тренуцима.
Стручњакиња за спавање др Катарина Ледерле упозорава да хронични мањак сна може имати озбиљне посљедице по женско здравље, посебно када је ријеч о менструалном циклусу.
"Недостатак сна повећава ниво хормона ТСХ, који утиче на рад штитне жлијезде. Повишене вриједности овог хормона могу довести до поремећаја циклуса, изостанка овулације, па чак и аменореје или учесталих спонтаних побачаја", наводи Ледерле.
Осим наведеног, мањак сна може допринијети повећању телесне тежине, слабијој концентрацији и смањеној радној ефикасности. Управо због тога стручњаци савјетују да сан не треба занемаривати и да не буде посљедња ставка на листи приоритета.
