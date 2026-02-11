Logo
Да ли магнезијум снижава крвни притисак?

11.02.2026

22:11

Да ли магнезијум снижава крвни притисак?
Фото: Pixabay

У посљедњих неколико година узимање суплемената магнезијума постало је изузетно популарно.

Многи га користе како би ублажили грчеве у мишићима или побољшали квалитет сна. Међутим, када је ријеч о регулацији крвног притиска, научни докази су опрезнији.

Према америчкој Агенцији за храну и лијекове (FDA), смањен ризик од повишеног крвног притиска једина је потенцијална здравствена корист магнезијума која има званично признату, али „квалификовану“ здравствену тврдњу.

Насумичне студије

Анализа објављена 26. септембра 2025. године у часопису Hypertension обухватила је 38 насумичних контролисаних студија. Резултати показују да суплементи магнезијума могу умјерено снизити крвни притисак, нарочито код особа које већ имају хипертензију или низак ниво магнезијума у организму.

Прехрамбене анкете показују да већина људи у Сједињеним Америчким Државама — посебно мушкарци старији од 70 година — не уноси препоручене количине магнезијума путем хране. Препоручени дневни унос износи 420 mg за мушкарце и 320 mg за жене.

Исхрана ефикаснија

Ипак, стручњаци наглашавају да је исхрана ефикаснија стратегија од суплемената. Др StephenJuraschek, ванредни професор медицине на Harvard Medical School, истиче да је укључивање намирница богатих магнезијумом — попут махунарки, орашастих плодова, интегралних житарица и зеленог лиснатог поврћа — бољи приступ.

Још снажнију научну подршку има DASH дијета (Dietary Approaches to Stop Hypertension), која је осмишљена управо за снижавање крвног притиска и смањење ризика од кардиоваскуларних болести.

/Healt.harvard/

