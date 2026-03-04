Logo
Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

АТВ

04.03.2026

23:02

Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком
Фото: Printscreen/Instagram/djokomare

Рођени брат Новака Ђоковића, Марко, постао је отац. У јавности се не експонира и о његовом приватном животу се мало зна. Прије вјеренице Летисије Тесари са којом је добио дијете, он је лудо волио глумицу Драгану Мићаловић.

Најбољи тенисер свијета Новак Ђоковић постао је стриц. Његов брат Марко је са вјереницом Бразилком Летисијом Тесари добио дијете.

Марко је средњи син породице Ђоковић, Новак је најстарији, док је Ђорђе Ђоковић најмлађи.

Марко је дуго био у вези са Драганом Мићаловић, а о раскиду нису говорили, док се спекулисало да је раздвојеност утицала на њихов однос. Он је тада покушавао да се избори за своје мјесто у свијету тениса, па је често путовао, док је Драгана била везана за Београд, гдје је почела да добија прве глумачке ангажмане. Када је даљина учинила своје, јула 2011. године услиједио је раскид. Спекулисало се да их је обоје веома погодио раскид, као и да је Марко желио са њом породицу. Драгана након њега није била у везама са познатим мушкарцима.

