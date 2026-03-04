Logo
АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

АТВ

04.03.2026

21:02

Фото: АТВ

У срцу Париза далеко од завичаја, али близу срца, чланови КУД-а Извор чувају оно највредније пјесму, игру и обичаје свога народа.

„Извор“ годинама окупља дјецу и младе рођене у Француској, учећи их да знају ко су и одакле потичу.

Предсједник КУД-а Дубравка Стијовић каже да је фолклор у дијаспори најатрактивнија активност те да с поносом наступају на многобројним манифестацијама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Париз

folklor

