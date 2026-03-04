АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

Аутор:АТВ
04.03.2026
21:02
Коментари:0
У срцу Париза далеко од завичаја, али близу срца, чланови КУД-а Извор чувају оно највредније пјесму, игру и обичаје свога народа.
„Извор“ годинама окупља дјецу и младе рођене у Француској, учећи их да знају ко су и одакле потичу.
Предсједник КУД-а Дубравка Стијовић каже да је фолклор у дијаспори најатрактивнија активност те да с поносом наступају на многобројним манифестацијама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
23
02
22
55
22
52
22
38
22
32
Тренутно на програму