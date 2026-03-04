Из рубрике бизарно: Тенисерки пријетили смрћу ако побиједи

04.03.2026
21:58
Коментари:0
Италијанска тенисерка Лукреција Стефанини, тренутно 138. на свијету, открила је да је уочи меча квалификација за Индијан Велс добила застрашујуће пријетње смрћу.
Наиме, она је у видеу објављеном на Инстаграму испричала је да јој је дан прије меча стигла порука на Whatsappu у којој јој је запријећено.
"Пријетили су мени и мојој породици. Споменули су моје родитеље, моју адресу и послали ми фотографију пиштоља. Сматрам да је неприхватљиво да се на мене врши овакав притисак и да се осјећам небезбједно пред меч. Не могу да дозволим да будем застрашена", поручила је она.
Иако је на крају поражена после три сата велике борбе, истакла је да је упркос свему изашла на терен решена да се такмичи до последњег поена.
Одмах је случај пријавила WTA организацији, која је реаговала повећањем мјера безбједности.
Обезбјеђење јој је додатно појачано, возило јој је враћено одмах по завршетку меча, а према њеним ријечима, организатори су подигли читав систем заштите како би јој обезбиједили максималну сигурност током турнира.
𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗶𝗻𝗶: 𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗹𝗹𝘀— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 4, 2026
«Verso l'una ho ricevuto un messaggio Whatsapp dove mi minacciavano se avessi vinto la partita di ieri. Minacciavano me e la mia famiglia. Hanno… pic.twitter.com/EiqYnpbjDZ
"Ово је наш посао, али и наша страст. То је задовољство и привилегија. Не могу да вјерујем да је спорт дошао до тачке да добијамо пријетње", додала је видно потресена Италијанка.
Овај инцидент поново ставља у фокус озбиљан проблем утицаја илегалног и неодговорног клађења на тенис. Спорт који је, због своје индивидуалне природе, нарочито подложан притисцима и злоупотребама, укључујући и узнемиравање играча путем друштвених мрежа.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
55
22
52
22
38
22
32
Тренутно на програму