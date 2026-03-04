"Напашћемо све израелске амбасаде у свијету": Иран јасно одговорио на ултиматум

Аутор:АТВ
Након што је израелска војска упутила драматичан ултиматум иранским представницима у Либану да напусте земљу у року од 24 сата, из Техерана је стигао жесток одговор и директна пријетња да ће израелске дипломатске мисије широм свијета постати легитимне мете.
Оштра реторика између двије земље додатно је ескалирала након што су Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) издале необично и директно упозорење иранским званичницима на либанској територији, преноси Кликс. Портпарол израелске војске, пуковник Авичај Адреј, рекао је да Израел неће толерисати иранско присуство у сусједној земљи.
"ИДФ упозорава представнике иранског терористичког режима који су још увијек у Либану да одмах оду прије него што постану мете. Дајемо им 24 сата да напусте земљу. Након тога, за њих неће бити безбједног места у Либану и ИДФ ће их циљати гдје год да се налазе", запретио је Адреј.
Ове израелске пријетње убрзо су наишле на оштар одговор Техерана. Портпарол Оружаних снага Исламске Републике Иран, бригадни генерал Аболфазл Шекарчи, изјавио је да би сваки могући напад на иранску амбасаду у Бејруту имао катастрофалне посљедице по израелску дипломатију на глобалном нивоу.
"Израел је пријетио да ће циљати иранску амбасаду у Либану. Ако Израел заиста нападне нашу амбасаду, све амбасаде овог режима широм свијета постаће наше легитимне мете", рекао је Шекарчи, а пренијела полузванична новинска агенција Тасним.
Генерал је истакао да Израел, за разлику од Ирана, "нема ограничења у својим војним акцијама", тврдећи да је Исламска Република, упркос својим војним капацитетима, до сада поштовала правила међународног права.
Шекарчи је такође искористио прилику да нагласи да Иран нема отворених непријатељстава са остатком међународне заједнице.
"Осим са Сједињеним Државама и Израелом, Исламска Република Иран нема сукоба или непријатељстава са другим земљама у свијету и своје односе води на основу сарадње", додао је.
Он је оцијенио могући напад на иранску амбасаду у Либану као озбиљан злочин који би иранским оружаним снагама дао "легитимно право" да узврате.
"Техеран је одлучан да ционистички режим и његове присталице, Сједињене Америчке Државе, баци на колена, и ни на који начин нећемо скренути с овог пута", закључио је ирански генерал.
