"Ово је веома опасна игра": Путин тврди да се Украјина спрема да дигне у ваздух гасоводе Плави ток и Турски ток

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је данас да се, према подацима руских обавештајних агенција, Украјина спрема да бомбардује црноморске гасоводе Турски ток и Плави ток, уз подршку западних обавештајних агенција
Руска амбасада у Анкари саопштила је прије два дана да је било покушаја диверзије инфраструктуре.Ова ситуација је описана као изузетно опасна у актуелним околностима.
"Према информацијама које су доступне нашим обавештајним службама, баш као што је некада дигнут у ваздух Сјеверни ток, сада се у Кијеву, уз подршку одређених западних обавјештајних агенција, припрема операција дизања у ваздух Плавог и Турског тока", рекао је руски предсједник Путин у програму "Москва. Кремљ"
Према његовим ријечима, Москва је већ обавијестила турске колеге о овом питању.
"Видјећемо шта ће се десити у овој области, али ово је веома опасна игра, посебно данас", рекао је он.
Путин је први пут изнио информације о могућем покушају дизања у ваздух гасовода Турски ток и Плави ток на састанку Федералног савета безбедности (ФСБ) 24. фебруара.
Руска амбасада у Анкари саопштила је прије два дана да је било покушаја диверзије инфраструктуре гасовода Турски ток и Плави ток и да је "благовремено предала ове информације турским партнерима".
Претходно је портпарол руског председника Дмитриј Песков изјавио да руске обавештајне службе посједују информације да "кијевски режим припрема диверзију црноморских гасовода".
Турски ток је међународни гасовод који иде од јужног руског приморског града Анапе кроз Црно море до турске локације Мидија у европском дијелу Турске. Одатле наставља до села Лулебургаз, одакле се гас пребацује у турску међуградску гасну мрежу. Половина капацитета намијењена је турском тржишту, друга половина Балкану.
