Шта се дешава? Сада је и скоро цијела Куба остала без струје!

Извор:

Телеграф

04.03.2026

21:25

Куба држава у Карипском мору
Фото: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Велики дио Кубе, укључујући главни град Хавану, у сриједу је остао без електричне енергије, потврдила је национална електроенергетска компанија УНЕ.

У саопштењу се поручује да компанија ради на поновној успостави снабдијевања. Највеће острво у Карипском мору погођено је масовним прекидом струје, пише Ројтерс.

Према саопштењу УНЕ, прекид је захватио подручје од централне покрајине Camaguey до Пинар дел Рија на крајњем западу острва.

Куба се суочава са све учесталијим рестрикцијама струје због америчке блокаде испорука нафте, горива које користи за погон своје електроенергетске мреже.

Раније вечерас, светски медији су пренијели да је читав Ирак остао без струје.

Свијет

Цијели Ирак остао без струје?

(Телеграф)

